Žiarčania si budú môcť staré oblečenie vymieňať v komunitnom centre

Žiar nad Hronom 11. mája (TASR) – Obyvatelia mesta Žiar nad Hronom si budú môcť už čoskoro vymieňať staré oblečenie v novovznikajúcom ekologickom komunitnom centre. To vzniká v objekte bývalej jadranskej zmrzliny v centre mesta, ponesie názov Búda a venovať sa bude širokému spektru environmentálnych tém.



„Zámer vzniku komunitného centra bol postupný. Minulý rok sme začali v Žiari nad Hronom organizovať výmeny oblečenia, takzvané swapy. Postupne sme mali prebytok vecí, ktoré sa nestihli vymeniť, a nevedeli sme, čo s nimi urobiť,“ uviedla pre TASR Kamila Koza Beňová, zakladateľka občianskeho združenia (OZ) MYesto, ktoré stojí za ideou vzniku komunitného centra.



Od skladového priestoru neskôr OZ prešlo k myšlienke vytvoriť celkom nový komunitný priestor, ako vhodná alternatíva sa ukázal objekt bývalej zmrzlinárne. „Páči sa nám duch tohto miesta, ľudia tu spomínajú, chodili sem radi na zmrzlinu, stretávali sa tu, bol to taký komunikačný uzol. Zároveň je to objekt, ktorý je zanedbaný a schátraný a chceli sme s ním niečo urobiť,“ vysvetlila Beňová.



Prvými podujatiami, ktoré chce OZ v Búde zorganizovať, budú výmeny oblečenia, v budúcnosti by ich mohol doplniť aj swap rastlín. „Chceme osadiť aj verejnú skriňu, stabilný výmenný priestor, kde budú môcť doniesť oblečenie a niečo si odniesť. Tento rok plánujeme aj spustenie upcyklingovej komunitnej dielničky so šijacím strojom a materiálmi, kde by si mohli prísť ľudia niečo opraviť alebo vyrobiť,“ prezradila Beňová.



OZ aktuálne čaká na dokončenie architektonického návrhu, rekonštrukcia objektu by mohla odštartovať koncom mája alebo začiatkom nasledujúceho mesiaca. Obnovu zmrzlinárne plánujú uskutočniť s pomocou ekologicky prijateľných materiálov, súčasťou objektu bude aj zelená strecha a zelená terasa. V neďalekom vnútrobloku OZ v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom vytvorilo aj bylinkovisko, v budúcnosti by priestor medzi bytovkami chceli pretvoriť na edukačnú klimatickú záhradu.



„Naším cieľom je neformálnym vzdelávaním, inšpiráciou, motivovaním a vytváraním sietí, kontaktov a príležitostí šíriť environmentálne témy v regióne,“ poznamenala Beňová s tým, že Žiar nad Hronom je špecifické mesto, kde chýbajú aktivity tretieho sektora, pomoc a podporu preto projektu vyslovila aj samospráva.