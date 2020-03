Žiarčania si navzájom pomáhajú aj vďaka skupine na sociálnej sieti

Žiar nad Hronom 26. marca (TASR) - Veľkú dávku spolupatričnosti prejavili v týchto dňoch medzi sebou viacerí Žiarčania, ktorí sa v rámci svojich možností rozhodli pomáhať ľuďom vo svojom okolí. Okrem snahy pomôcť ich spája spoločná skupina na sociálnej sieti, ktorá za týmto účelom vznikla. Za necelé dva týždne od svojho vzniku má viac ako 460 členov.



Jej zakladateľka Michaela Čillíková uviedla, že zámerom skupiny je združovať ochotných ľudí, ktorí chcú v tomto čase pomôcť druhým. Nejde pritom len o seniorov, ale o všetkých, ktorí v ich okolí pomoc potrebujú. Či už ide o pomoc pri nákupoch, zaobstaraní ochranných rúšok, alebo iných činnostiach.



"Prvotným zámerom bolo to, že veľakrát máme aj v bytových spoločenstvách ľudí, o ktorých ani nevieme, že ostali úplne sami. Pomôcť môžeme aj tým, že v rámci nášho vlastného nákupu dokúpime nejaké veci aj pre týchto ľudí," podotkla s tým, že skupina tak má pomôcť k lepšej informovanosti o tom, kto vie pomôcť a kto potrebuje pomôcť.



Odozva je podľa Čillíkovej medzi Žiarčanmi veľmi dobrá, čo ju veľmi teší. "Nevnímam to ako samozrejmosť, že chce niekto v týchto časoch pomáhať," skonštatovala. Vďaka tejto komunite sa tak v posledných dňoch podarilo pomôcť na viacerých miestach či už išlo o nákupy, šitie rúšok, alebo poskytnutie potrebného materiálu na jeho výrobu.



Do skupiny sa ozvali aj rodiny, ktoré majú v Žiari nad Hronom svojich príbuzných, no pre veľkú vzdialenosť im nemajú, ako v týchto dňoch pomôcť. "Niekoľko takýchto seniorov sme už v úvodzovkách zaopatrili. Napísali nám do skupiny a keď som vedela, že niekto býva v ich blízkosti, tak som ho oslovila s prosbou o pomoc," podotkla Čillíková.



Vďaka skupine sa našli aj takí, ktorí pomáhajú so šitím rúšok pre žiarsku pôrodnicu. Tá totiž pred dvoma dňami zverejnila informáciu, že pre nedostatok jednorazových rúčok si ich po pracovnej dobe vlastnoručne šijú sestričky. Výzva nenechala na seba dlho čakať a dnes už pôrodnica verejne ďakovala niekoľkým darcom.