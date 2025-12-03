< sekcia Regióny
Žiarska mestská plaváreň opäť zavádza ranné plávanie
Autor TASR
Žiar nad Hronom 3. decembra (TASR) - Žiarska mestská plaváreň opäť zavádza ranné plávanie. Samospráva sa týmto krokom rozhodla vyhovieť požiadavke samotných obyvateľov. Možnosť zaplávať si už od 6.00 h tak bude môcť verejnosť využiť každý piatok.
Zaradenie ranného plávania do prevádzkového harmonogramu mestskej krytej plavárne na návrh skupiny poslancov schválilo mestské zastupiteľstvo v novembri. Poslanec Vladimír Hrabaj na rokovaní priblížil, že návrh reflektuje na požiadavku občanov, ktorí si toto znovuobnovenie ranného plávania pýtajú, keďže v minulosti na plavárni efektívne fungovalo.
„Zrušenie ranného plávania bolo jedným z viacerých opatrení na úsporu nákladov, keď sme ešte neboli sociálny podnik s päťpercentnou DPH, ale s 23-percentnou DPH,“ poznamenal riaditeľ mestských Technických služieb Igor Rozenberg s tým, že záujem o znovuobnovenie tejto možnosti zo strany verejnosti je veľký.
Primátor Peter Antal považuje zavedenie ranného plávania za dobré rozhodnutie. Poznamenal, že plaváreň je maximálne využívaná a navštevujú ju ľudia zo širokého okolia. Ak bude záujem o ranné plávanie veľký, pristúpia podľa neho k zavedeniu takejto možnosti aj počas druhého dňa.
