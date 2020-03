Žiarska nemocnica funguje v bežnom režime vrátane plánovaných operácií

Žiar nad Hronom 12. marca (TASR) - Prevádzka žiarskej nemocnice funguje aktuálne v bežnom režime, a to vrátane plánovaných operačných výkonov. Tomáš Kráľ, hovorca spoločnosti Svet zdravia, pod ktorú nemocnica spadá, informoval, že sa rovnako, ako aj ostatné nemocnice patriace do tejto siete a polikliniky ProCare pripravuje aj na prípadný výnimočný pandemický stav.



"Na všetkých pracoviskách sa dodržiava prísny hygienicko-epidemiologický režim, zdravotníci sú v zmysle nariadení hlavného hygienika SR opakovane preškoľovaní v pravidlách pri kontakte s pacientmi s respiračnými ochoreniami," podotkol Kráľ.



Vo všetkých nemocniciach platí až do odvolania zákaz návštev na lôžkových oddeleniach. Kráľ dodal, že od minulého týždňa funguje pre verejnosť na telefónnom čísle 02/32323838 nonstop infolinka v súvislosti s novým koronavírusom.