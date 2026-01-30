< sekcia Regióny
Žiarska nemocnica investovala aj posilňovala zdravotnú starostlivosť
Na urgentnom príjme sa žiarska nemocnica postarala takmer o 10.000 pacientov, počet návštev presiahol 12.000.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 30. januára (TASR) - Uplynulý rok bol pre Nemocnicu Agel Žiar nad Hronom obdobím intenzívneho rozvoja, modernizácie aj posilňovania zdravotnej starostlivosti. Nemocnica sa podľa manažérky komunikácie Agel SK Jarmily Ševčíkovej zamerala na zvyšovanie komfortu pacientov, bezpečnosti poskytovanej starostlivosti a rozširovanie odborných služieb.
Na urgentnom príjme sa žiarska nemocnica postarala takmer o 10.000 pacientov, počet návštev presiahol 12.000. Hospitalizovaných bolo viac ako 5000 pacientov a v ambulanciách ošetrili viac ako 100.000 pacientov. „V oblasti diagnostiky bolo realizovaných viac ako 38.000 vyšetrení na RTG a viac ako 7000 CT vyšetrení. Lekári vykonali stovky chirurgických a gynekologických operácií,“ priblížila Ševčíková.
V nemocničnej časti budovy otvorili vlani novú recepciu a zaviedli triáž pacientov na urgentnom príjme. Nemocnica počas roka pokračovala aj v rozsiahlych rekonštrukčných prácach. Po modernizácii časti urgentného príjmu nasledovala rekonštrukcia jeho ďalšej časti a obnova fasády budovy, ktoré zatiaľ nie sú úplne dokončené. Súčasťou investícií bolo aj vybudovanie novej príjazdovej cesty k lôžkovej časti nemocnice a oddychovej zóny v areáli. Stavebné práce by mali byť ukončené začiatkom tohto roka.
Rozšírenie zdravotnej starostlivosti prinieslo aj otvorenie novej urologickej ambulancie, ktorá zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu urologických ochorení vrátane onkourologickej starostlivosti. Posilnená bola aj diagnostika uvedením moderného denzitometra do prevádzky.
Ševčíková dodala, že rozvoj nemocnice podporili aj výrazné investície. Celková výška čerpaných investícií v roku 2025 presiahla 2,1 milióna eur a smerovala najmä do nákupu zdravotníckej techniky, rekonštrukcií objektov a modernizácie informačných technológií. V modernizácii a rozvoji plánuje nemocnica pokračovať aj v nasledujúcom období.
