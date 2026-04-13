Pondelok 13. apríl 2026
Žiarska nemocnica pokračuje v modernizácii röntgenových pracovísk

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Predmetom rekonštrukcie je podľa Ševčíkovej modernizácia elektroinštalácií a stavebné úpravy, ktoré sú nevyhnutné pre skvalitnenie pracoviska a zvýšenie komfortu a bezpečnosti pacientov aj personálu.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 13. apríla (TASR) - Žiarska nemocnica nadväzuje na už zrealizovanú modernizáciu jedného z röntgenových pracovísk a aktuálne pokračuje rekonštrukciou röntgenového pracoviska č. I na rádiologickom oddelení. Informovala o tom Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí s tým, že dočasne je preto prevádzka RTG vyšetrení obmedzená a môže dochádzať k predĺženiu čakacej doby na röntgenové vyšetrenia.

Predmetom rekonštrukcie je podľa Ševčíkovej modernizácia elektroinštalácií a stavebné úpravy, ktoré sú nevyhnutné pre skvalitnenie pracoviska a zvýšenie komfortu a bezpečnosti pacientov aj personálu. V súvislosti s realizáciou stavebných prác je prevádzka RTG vyšetrení dočasne obmedzená, keďže aktuálne je k dispozícii len jeden RTG prístroj.

Aktuálne tak preto môže dochádzať k predĺženiu čakacej doby na röntgenové vyšetrenia. Zároveň je dočasne prerušené aj röntgenové vyšetrenie zubov (OPG), a to z dôvodu rekonštrukcie. Pacientom preto odporúčajú využiť zastupujúce pracovisko v Nemocnici Agel Zvolen.

„Rekonštrukcia RTG pracoviska je dôležitou investíciou do skvalitnenia diagnostiky v našej nemocnici. Uvedomujeme si, že dočasné obmedzenia môžu pacientom spôsobiť diskomfort, no výsledkom bude modernejšie pracovisko a vyššia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol výkonný manažér Nemocnice Agel Žiar nad Hronom Imrich Beer.
.

Neprehliadnite

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Orbán: Výsledok volieb je bolestivý

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?