Žiarska nemocnica pokračuje v modernizácii röntgenových pracovísk
Predmetom rekonštrukcie je podľa Ševčíkovej modernizácia elektroinštalácií a stavebné úpravy, ktoré sú nevyhnutné pre skvalitnenie pracoviska a zvýšenie komfortu a bezpečnosti pacientov aj personálu.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 13. apríla (TASR) - Žiarska nemocnica nadväzuje na už zrealizovanú modernizáciu jedného z röntgenových pracovísk a aktuálne pokračuje rekonštrukciou röntgenového pracoviska č. I na rádiologickom oddelení. Informovala o tom Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí s tým, že dočasne je preto prevádzka RTG vyšetrení obmedzená a môže dochádzať k predĺženiu čakacej doby na röntgenové vyšetrenia.
Predmetom rekonštrukcie je podľa Ševčíkovej modernizácia elektroinštalácií a stavebné úpravy, ktoré sú nevyhnutné pre skvalitnenie pracoviska a zvýšenie komfortu a bezpečnosti pacientov aj personálu. V súvislosti s realizáciou stavebných prác je prevádzka RTG vyšetrení dočasne obmedzená, keďže aktuálne je k dispozícii len jeden RTG prístroj.
Aktuálne tak preto môže dochádzať k predĺženiu čakacej doby na röntgenové vyšetrenia. Zároveň je dočasne prerušené aj röntgenové vyšetrenie zubov (OPG), a to z dôvodu rekonštrukcie. Pacientom preto odporúčajú využiť zastupujúce pracovisko v Nemocnici Agel Zvolen.
„Rekonštrukcia RTG pracoviska je dôležitou investíciou do skvalitnenia diagnostiky v našej nemocnici. Uvedomujeme si, že dočasné obmedzenia môžu pacientom spôsobiť diskomfort, no výsledkom bude modernejšie pracovisko a vyššia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol výkonný manažér Nemocnice Agel Žiar nad Hronom Imrich Beer.
Predmetom rekonštrukcie je podľa Ševčíkovej modernizácia elektroinštalácií a stavebné úpravy, ktoré sú nevyhnutné pre skvalitnenie pracoviska a zvýšenie komfortu a bezpečnosti pacientov aj personálu. V súvislosti s realizáciou stavebných prác je prevádzka RTG vyšetrení dočasne obmedzená, keďže aktuálne je k dispozícii len jeden RTG prístroj.
Aktuálne tak preto môže dochádzať k predĺženiu čakacej doby na röntgenové vyšetrenia. Zároveň je dočasne prerušené aj röntgenové vyšetrenie zubov (OPG), a to z dôvodu rekonštrukcie. Pacientom preto odporúčajú využiť zastupujúce pracovisko v Nemocnici Agel Zvolen.
„Rekonštrukcia RTG pracoviska je dôležitou investíciou do skvalitnenia diagnostiky v našej nemocnici. Uvedomujeme si, že dočasné obmedzenia môžu pacientom spôsobiť diskomfort, no výsledkom bude modernejšie pracovisko a vyššia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol výkonný manažér Nemocnice Agel Žiar nad Hronom Imrich Beer.