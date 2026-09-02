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Žiarska nemocnica rozšírila chirurgickú ambulanciu
Zároveň rozšírila svoje ordinačné hodiny.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 2. septembra (TASR) - Chirurgická ambulancia žiarskej nemocnice sa od začiatku septembra presťahovala do nových, priestrannejších priestorov a zároveň rozšírila svoje ordinačné hodiny. TASR o tom informovala manažérka komunikácie siete nemocníc Agel Jarmila Ševčíková.
V súčasnosti pacienti nájdu ambulanciu na treťom poschodí budovy polikliniky, v priestoroch bývalej ambulancie funkčnej diagnostiky. Ševčíková poznamenala, že nové priestory sú väčšie, modernejšie a umožňujú ambulancii pracovať efektívnejšie v prospech pacientov.
Spolu s presťahovaním ambulancia zároveň rozšírila svoje ordinačné hodiny o pondelok a štvrtok. Cieľom zmeny je predovšetkým zvýšenie kapacity ambulancie a skrátenie čakacích dôb.
V súčasnosti pacienti nájdu ambulanciu na treťom poschodí budovy polikliniky, v priestoroch bývalej ambulancie funkčnej diagnostiky. Ševčíková poznamenala, že nové priestory sú väčšie, modernejšie a umožňujú ambulancii pracovať efektívnejšie v prospech pacientov.
Spolu s presťahovaním ambulancia zároveň rozšírila svoje ordinačné hodiny o pondelok a štvrtok. Cieľom zmeny je predovšetkým zvýšenie kapacity ambulancie a skrátenie čakacích dôb.