Žiarska nemocnica vyhradila priestor pre možných nakazených pacientov

Žiar nad Hronom 23. marca (TASR) - V žiarskej nemocnici spoločnosti Svet zdravia zriadili pre pacientov s podozrením na nový koronavírus samostatný vyhradený priestor, ktorý sa nachádza na prízemí nemocnice v bloku C, v priestoroch doterajšej hematologickej ambulancie.



"Pre bezpečnosť darcov aj personálu sú odberové priestory transfúziologického pracoviska, samozrejme, oddelené a majú samostatný vchod," informovala o tom komunikačná špecialistka siete Svet zdravia Jana Fedáková.



Nemocnica aktuálne poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, a teda vyšetruje len akútnych pacientov. Všetky plánované vyšetrenia a zákroky boli zrušené. Taktiež kontrolné vyšetrenia v jednotlivých ambulanciách sú momentálne pozastavené.



Verejnosť môže do budovy nemocnice vstupovať len s rúškom či inou ochranou tváre. Pri vstupe sú pacienti upozornení na potrebu dezinfekcie rúk, zdravotnícky personál verejnosti bezkontaktne meria telesnú teplotu a vyhodnocuje ďalšie príznaky, na základe čoho pacientom povolia alebo nepovolia vstup do nemocnice.