Žiarska nemocnica vykonala vlani 478 gynekologických výkonov
Takmer 30 operácií predstavovali výkony na krčku maternice, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri včasnom záchyte a liečbe prednádorových zmien.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 20. januára (TASR) - Žiarska nemocnica hodnotí uplynulý rok v oblasti gynekológie ako obdobie významných posunov a modernizácie. Pacientkam boli počas roka poskytované moderné zákroky s využitím laparoskopickej techniky a miniinvazívnych postupov. Celkovo tu vykonali 478 operačných gynekologických výkonov. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková, manažérka komunikácie spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.
Ako priblížila, najčastejšie išlo o bežné zákroky, ktoré pomáhajú riešiť gynekologické ťažkosti a nepríjemné zdravotné problémy žien. Významnú časť tvorili aj miniinvazívne laparoskopické operácie, ktoré sú šetrné, umožňujú rýchlejšie zotavenie a pacientky zostávajú v nemocnici kratší čas. Patrili sem napríklad zákroky na vaječníkoch či maternici.
Takmer 30 operácií predstavovali výkony na krčku maternice, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri včasnom záchyte a liečbe prednádorových zmien. „Počas roka bol zároveň zjednodušený proces predoperačnej prípravy tak, aby bol pre pacientky čo najprehľadnejší a menej stresujúci, od prvých vyšetrení až po samotný zákrok,“ podotkla Ševčíková.
Gynekologická ambulancia je pacientkam počas celého roka k dispozícii päť dní v týždni. Nemocnica už v roku 2024 otvorila zrekonštruované priestory jednotky jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktoré boli aj minulý rok plne využívané. Od otvorenia sa tu vykonalo takmer 600 operácií.
