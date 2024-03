Žiarska pôrodnica činnosť neobnovila

Žiar nad Hronom 20. marca (TASR) - Žiarska nemocnica činnosť pôrodnice po troch mesiacoch neobnovila. Hovorkyňa spoločnosti Agel SK Eva Peterová pre TASR uviedla, že z dôvodu kritického nedostatku kmeňových atestovaných lekárov, bez ktorých nie je možné garantovať bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, požiadala ešte 14. marca Banskobystrický samosprávy kraj (BBSK) o zrušenie povolenia na jej prevádzkovanie.



"Napriek maximálnej snahe stabilizovať personálnu situáciu a čo najskôr obnoviť činnosť pôrodnice v žiarskej nemocnici, museli sme prijať fakt, že na Slovensku je kritický nedostatok zdravotníkov. Ani nám sa nepodarilo prekonať tento celoplošný problém, ktorý už viaceré nemocnice na Slovensku prinútil pozastaviť činnosť niektorých oddelení," konštatovala Peterová.



Táto organizačná zmena nie je podľa jej vyjadrenia pre zamestnancov dotknutých oddelení dôvodom na stratu zamestnania. Doplnila, že každému z nich bude opätovne ponúknutá pracovná pozícia zodpovedajúca ich vzdelaniu a predchádzajúcemu zaradeniu, a to vo zvolenskej a levickej nemocnici.



Doručenie žiadosti potvrdila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková. Zákon podľa jej slov samosprávnemu kraju ukladá takejto žiadosti vyhovieť. "Zároveň však stále prebiehajú intenzívne rokovania s vedením spoločnosti Agel, aby aj zmluvne garantovala rozsah zdravotnej starostlivosti v ňou prevádzkovaných nemocniciach na území kraja a písomne deklarovala svoje investičné a rozvojové plány pre tieto nemocnice na najbližších desať rokov," podotkla Štepáneková.



Peterová ďalej pripomenula, že žiarsku nemocnicu vzhľadom na jej stav čaká v najbližšom období rozsiahla reorganizácia spojená s významnou investíciou do rekonštrukcie a materiálneho vybavenia. Cieľom spoločnosti je skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zabezpečiť väčší komfort pre pacientov a vytvoriť lepšie pracovné prostredie pre zamestnancov.



"Veríme, že aj tieto investície do žiarskej nemocnice pomôžu znásobiť jej kredit, prilákať kvalifikovaný personál a zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regióne," podotkla.



O rodičky z regiónu sú podľa Peterovej kapacitne pripravení postarať sa v nemocniciach vo Zvolene a Leviciach. Gynekologická ambulancia v Nemocnici Agel Žiar nad Hronom bude naďalej fungovať v nezmenenom režime.