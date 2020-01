Žiarska samospráva hľadá ohľadom prímestskej dopravy krízové riešenie

Žiar nad Hronom 24. januára (TASR) - Žiarska samospráva hľadá krízové riešenie na výpadok prímestskej dopravy. Primátor Peter Antal podvečer informoval, že v spolupráci s riaditeľom žiarskej pobočky Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Zvolen sa pokúšajú nájsť krízový variant, ako by sa mohli ľudia v prvom rade prepravovať do a z práce domov.



"Prosím aj starostov okolitých obcí a taktiež poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) za okres Žiar nad Hronom, aby sme spoločne skoordinovali aktivity a pomohli nájsť spoločne krízové riešenie," uviedol na svojom facebookovom profile Antal. Avizuje tiež, že ak nedôjde medzi BBSK a SAD Zvolen k dohode, v pondelok (27. 1.) zvolá stretnutie starostov.



Antal ďalej dodal, že ak bude mesto nútené vynaložiť finančné prostriedky na náklady spojené so zabezpečením nevyhnutnej dopravy, bude si ich následne uplatňovať ako škodu u pôvodcu tejto situácie. "Veľmi ma mrzí, že vôbec došlo k takejto situácii, ktorú my ako mesto nevieme ovplyvniť. Napriek tomu, že nezabezpečujeme prímestskú dopravu, veľký vplyv to bude mať v prvom rade na našich obyvateľov a tiež firmy, organizácie a školy, ktoré na našom území pôsobia," podotkol.



Vedenie BBSK a SAD Zvolen sa v piatok ani po viac ako dvojhodinovom spoločnom rokovaní v Banskej Bystrici nedohodli. Znamená to, že od soboty (25. 1.) až do odvolania nebude premávať drvivá väčšina prímestských liniek v kraji. Informoval o tom predseda predstavenstva zvolenskej SAD Adrián Polóny. Je to reakcia na dlhodobý spor s vedením samosprávneho kraja o financovanie prímestských spojov.