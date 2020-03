Žiarska samospráva zverejnila nový termín zápisu do základných škôl

Žiar nad Hronom 31. marca (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom zverejnilo nový termín zápisov prvákov do základných škôl (ZŠ). Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s novým koronavírusom sa tento rok zápisy do základných škôl uskutočnia v Žiari nad Hronom bez osobnej prítomnosti detí.



Zápis prvákov do Základnej školy na Ulici Dr. Janského, ZŠ na Ulici M. R. Štefánika, ZŠ Jilemnického ulica a ZŠ s materskou školou (MŠ) Š. Moysesa na Ulici A. Kmeťa sa uskutoční vo štvrtok 16. apríla od 9.00 do 15.00 h.



Samospráva na svojej internetovej stránke ďalej informuje, že rodičia môžu zápis vykonať elektronickou formou alebo osobne v deň zápisu na škole.