Žiarske mestské kultúrne centrum dá na podujatia 147.500 eur

Žiar nad Hronom 19. decembra (TASR) - Žiarske mestské kultúrne centrum (MsKC) plánuje v budúcom roku na kultúrne podujatia vynaložiť 147.500 eur. Zároveň predpokladá, že príjmy z týchto podujatí mu vynesú 148.650 eur. Vyplýva to z rozpočtu MsKC na rok 2024, ktorý na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili žiarski poslanci.



Celkovo bude MsKC hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, ktorý počíta s príjmami v objeme 671.570 eur a výdavkami vo výške 671.570 eur. Súčasťou rozpočtu je aj transfer od mesta vo výške 468.650 eur. Riaditeľka MsKC Michaela Hric Pribilincová na rokovaní priblížila, že ide o rovnakú sumu ako vlani aj napriek tomu, že sa zvýšili niektoré náklady, ako napríklad náklady na mzdy.



"Akcie sa snažia zarobiť samy na seba. Aj tie ktoré dotujeme, tak v podstate tým, čo zarobíme na iných akciách, platíme akcie, ktoré sú zadarmo pre ľudí. Som rada, že sa nám to stále darí pri týchto cenách, ktoré sa neustále zvyšujú," podotkla Hric Pribilincová.



Dramaturgia MsKC sa bude aj v budúcom roku opäť opierať o tradičné a divácky obľúbené podujatia. Aj v budúcom roku sa môžu Žiarčania tešiť na dovážanú kultúru, nebude chýbať muzikál a prvýkrát ponúkne MsKC i balet. V pláne sú tiež podujatia v Parku Š. Moysesa či novinky v Svätokrížskom dome.



"Máme v pláne tu organizovať pravidelné menšie produkcie s ľudovou tematikou, rôzne workshopy a kurzy. Radi by sme tiež zrealizovali minimálne jeden nový projekt na nádvorí kaštieľa alebo v parku počas letných mesiacov," avizuje MsKC.