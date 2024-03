Žiarski gymnazisti zabojujú v celonárodnom kole First Lego Leagu

Žiar nad Hronom 6. marca (TASR) - Žiarskym gymnazistom sa podarilo s projektom zameraným na vytvorenie živých prenosov koncertov a festivalov prostredníctvom smartfónu alebo VR headsetu prebojovať do národného finále v súťaži First Lego League (FLL).



"Získali sme tak možnosť zasúťažiť si s najlepšími tímami zo Slovenska, a to nielen v plnení misií v disciplíne Robot Game či v návrhu robota. Budeme mať možnosť prezentovať pred porotou náš inovačný projekt, na ktorom sme pracovali počas uplynulých mesiacov," informoval Martin Hronský, mentor žiakov na robotickom krúžku Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.



Žiarski gymnazisti z tímu Legoheroes vymysleli službu, ktorá umožní zažiť jedinečné kultúrne zážitky z pohodlia domova za pomoci VR technológie. Ich riešenie má podľa Hronského mnoho pozitív.



"To, či by bol záujem o podobnú službu, sme zisťovali hneď na začiatku. Prieskum, v ktorom sme získali odpovede od 900 ľudí z celého Slovenska, ukázal, že ľudia radi počúvajú hudbu, aké žánre sú najobľúbenejšie, no aj dôvody, prečo ľudia nechodia na koncerty," uviedol.



Žiaci si takisto urobili prieskum v oblasti VR technológie, kontaktovali viacero odborníkov z tejto oblasti, ako aj ľudí, ktorí sa venujú hudbe. "Na základe získaných informácií sme vytvorili model fungovania našej služby. Momentálne pracujeme na nahrávke nášho prvého koncertu a tešíme sa, keď budeme môcť túto technológiu dať vyskúšať prvým záujemcom," dodal Hronský.



Celonárodné kolo súťaže sa bude konať v sobotu 9. marca v Bratislave.