Žiarski piataci sú v učení jazykov najlepší v Banskobystrickom kraji

Žiar nad Hronom 28. novembra (TASR) - Žiarski piataci zo Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika zvíťazili v krajskom kole medzinárodnej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jazykový WocaBee šampionát. Ako za organizátorov informovala Jana Čikelová, do celoslovenského kola sa prebojovali žiaci 5. A triedy v konkurencii 253 zapojených tried.



"V krajskom kole súťaže dosiahli v priemere 3050 bodov, tzv. WocaPoints na jedného žiaka," dodala Čikelová s tým, že počas trvania súťaže sa naučili už 361 nových slovíčok. Podľa učiteľky Lenky Libovej, ktorá v triede vyučuje anglický jazyk, je Wocabee skvelá aplikácia na zlepšenie a upevnenie slovnej zásoby modernou a zábavnou formou.



"Súťaživosť žiakov sa prejavila vo Wocabee šampionáte - každý žiak chcel byť najlepší a dokonca súťaživosť sa prejavila aj medzi triedami v škole. Veľmi sa tešíme, že do celoslovenského kola postúpili dve triedy z našej školy," skonštatovala.



Súťaž Jazykový WocaBee šampionát prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v online aplikácii na učenie slovíčok WocaBee. Do piateho ročníka šampionátu sa zapojilo rekordných takmer 50.000 žiakov zo slovenských základných a stredných škôl. Súťaž prebieha v ôsmich európskych krajinách a medzinárodné finále súťaže sa v aplikácii WocaBee koná v dňoch 28. a 29. novembra.