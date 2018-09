Žiarski policajti budú jazdiť na elektromobile

Pre kúpu elektromobilu sa rozhodli z viacerých dôvodov. Jednak chcú podporiť ekologické správanie aj na úrovni mesta a ďalej preto, že bežné automobily, ktoré využívali, boli často poruchové.

Žiar nad Hronom 25. septembra (TASR) - Žiarski mestskí policajti budú na hliadkovanie využívať elektromobil. Nové ekologické vozidlo zakúpi mesto vďaka dotácii vo výške 30.000 eur, ktorú na tento účel získalo z Environmentálneho fondu.



Hovorca mesta Martin Baláž priblížil, že pre kúpu elektromobilu sa rozhodli z viacerých dôvodov. Jednak chcú podporiť ekologické správanie aj na úrovni mesta, druhým dôvodom je fakt, že bežné automobily, ktoré mestská polícia využívala, bývali často poruchové.



"Autá, ktoré sme mali sú poruchové aj z toho dôvodu, že pri hliadkovaní jazdia mestskí policajti väčšinou v nízkych otáčkach a v nižších rýchlostiach. Práve preto sa nám javí elektromobil ako ideálne auto," skonštatoval Baláž s tým, že do budúcnosti má mesto ambíciu zaobstarať pre mesto aj ďalšie elektromobily.



"Aktuálne riešime kúpu vozidla, je to obstarané a schválené riadiacim orgánom. Najneskôr do konca marca by nám malo byť dodané a možno aj skôr," uviedol Baláž s tým, že zároveň vybudujú na parkovacom mieste pred mestským úradom nabíjaciu stanicu. Jej zriadenie zaplatí mesto a bude ju môcť využívať aj verejnosť.