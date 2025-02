Žiarski policajti pomohli kamionistovi so zdravotnými problémami

Žiar nad Hronom 18. februára (TASR) - Pohotová reakcia žiarskych policajtov, ktorí pomohli 54-ročnému vodičovi kamióna so zdravotnými problémami, pravdepodobne zabránila ďalšiemu nešťastiu. O prípade, ktorý sa stal na ceste I/65 v smere od obce Horná Ves na Žiar nad Hronom, na sociálnej sieti informuje banskobystrická krajská polícia.



Ako uvádza, žiarski policajti prijali oznámenie o poškodenom kamióne jazdiacom zo strany na stranu narážajúc do zvodidiel a podozrení, že jeho vodič môže byť pod vplyvom alkoholu. Keďže ide o frekventovaný úsek, na miesto vyslali dve policajné hliadky, ktoré spomínaný kamión spozorovali na úrovni obce Stará Kremnička.







"Policajti sa za pomoci služobných vozidiel snažili kamión zastaviť, čo sa im po chvíli podarilo. Vodič však neotváral dvere, na výzvy nereagoval. Policajti museli sami otvoriť a vodiča vyložiť z kabíny, kamión následne zabezpečili proti posunutiu," priblížila polícia.



Vodič nebol schopný komunikovať, dychová skúška aj orientačný test na drogy boli negatívne. Privolaní záchranári vyjadrili podozrenie na epileptický záchvat a vodiča previezli na ďalšie vyšetrenia. "Pohotová reakcia policajtov, ako aj skutočnosť, že ho dokázali zastaviť pred križovatkou v Šášovskom Podhradí, kde by zišiel na R1-ku, s najväčšou pravdepodobnosťou zabránili nešťastiu," podotkla polícia s tým, že pri udalosti sa nikto nezranil.