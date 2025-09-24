< sekcia Regióny
Žiarski poslanci odsúhlasili prostriedky na prevádzku športovísk
Autor TASR
Žiar nad Hronom 24. septembra (TASR) - Dotácie pre mestské Technické služby a futbalový klub Pohronie, zvýšenie prostriedkov na vybudovanie parkovísk či financovanie projektov schválili v stredu žiarski poslanci na svojom rokovaní v štvrtej zmene rozpočtu mesta na tento rok.
Ako po rokovaní priblížil vedúci odboru ekonomiky a financovania žiarskeho mestského úradu Martin Sebechlebský, v rámci bežného rozpočtu schválili poslanci zvýšenie dotácie pre mestské Technické služby vo výške 145.000 eur. Tieto prostriedky sú určené na osobné a prevádzkové výdavky rekreačných a športových zariadení mesta.
Sebechlebský priblížil, že Technické služby mali tieto výdavky pokryté z príjmov od prepravcov za vstupy autobusov na centrálnu autobusovú stanicu. Jeden z veľkých prepravcov však prestal za vstupy platiť a vo veci prebieha právny spor. „Čiže, aby sme nemuseli zatvoriť športoviská, krytú plaváreň a zimný štadión, je potrebné to dofinancovať z mestského rozpočtu,“ podotkol.
Na financovanie týchto športovísk môže najnovšie mestská spoločnosť využiť aj nevyčerpané prostriedky, ktoré boli pôvodne vyčlenené pre futbalový štadión a plážové kúpalisko. Umožní to uznesenie o doplnení účelu dotácie, ktoré taktiež poslanci schválili.
V štvrtej zmene rozpočtu poslanci odsúhlasili aj dotáciu vo výške 30.000 eur pre futbalový klub Pohronie, ktorý má výpadky príjmov či zvýšenie výdavkov o 150.000 eur na dofinancovanie vybudovania spevnených plôch - parkovísk v súlade s výsledkami verejného obstarávania. O 100.000 eur navýšili výdavky na projekt vodozádržných opatrení na mestských objektoch a 100.000 eur vyčlenili ako rezervu na spolufinancovanie projektu výstavby ekokempu, na ktorý chce mesto získať prostriedky z eurofondov.
„Bežné výdavky sú kryté tým, že mesto v minulom roku prefinancovalo z vlastných zdrojov nejaké projektové veci a v tomto roku tie peniaze dostaneme naspäť,“ priblížil Sebechlebský s tým, že v pôvodnom návrhu rozpočtu s nimi nerátali. Kapitálové výdavky sú podľa jeho slov kryté príjmami z predaja mestských pozemkov.
