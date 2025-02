Žiarski poslanci prerozdelili prostriedky z predaja Centra odpadov

Žiar nad Hronom 20. februára (TASR) - Žiarski poslanci vo štvrtok schválili prvú zmenu rozpočtu mesta na rok 2025, ktorá súvisí s navýšením príjmom vo výške 600.000 eur získaných z predaja Centra zhodnocovania odpadov (CZO) a zároveň ich prerozdelením na rozvojové projekty mesta.



Primátor Peter Antal na rokovaní mestského zastupiteľstva priblížil, že ide o prvú splátku spoločnosti T+T so sídlom v Žiline za predaj majetku, ktorý poslanci schválili vlani v decembri. "Ide to na rozvoj mesta v čase, keď mestá a obce nemajú dostatok prostriedkov na to, aby dokázali ušetriť zo svojich bežných príjmov na to, aby rozvoj mesta nezastal," poznamenal Antal.



Podľa schválenej prvej zmeny rozpočtu tak mesto použije 10.000 eur na zakúpenie služobného auta, 48.000 eur poputuje na zateplenie Domu kultúry v Šašovskom Podhradí a na rekonštrukciu toaliet na cintoríne.



Poslanci vyčlenili aj 305.000 eur na spoluúčasť pre vybudovanie športového areálu pri základnej škole na Jilemnického ulici a zakúpenie projektovej dokumentácie na výstavbu nájomných bytov. Prostriedky vo výške 27.000 eur vyčlenili v podprograme materských škôl na rekonštrukciu toaliet a 10.000 eur v podprograme základných škôl na zakúpenie klimatizácie.



V rámci bežného rozpočtu schválili poslanci dotáciu vo výške 36.000 eur pre občianske združenie Žiarsky chlpáč na financovanie prevádzky útulku pre psov a v rámci finančných operácií zvýšenie rozpočtu o sumu 200.000 eur z dôvodu poskytnutia návratnej finančnej výpomoci z rozpočtu mesta pre mestskú obchodnú spoločnosť Technické služby Žiar nad Hronom.