Žiarski študenti si Deň Zeme pripomenuli aktivitami o elektroodpade
Autor TASR
Žiar nad Hronom 18. apríla (TASR) - Študenti Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG v Žiari nad Hronom vymenili v piatok (17. 4.) klasické vyučovanie za environmentálne aktivity. Ich cieľom bolo prehĺbiť environmentálne povedomie študentov a podporiť ich k zodpovednému správaniu. Podujatie na škole organizovali v rámci projektu Elektroodpad-Dopad.
Ako priblížila učiteľka a koordinátorka environmentálnej výchovy Zuzana Miklíková, spomínaný projekt z dielne organizácie Živica realizujú na škole už od začiatku školského roka, a to v podobe viacerých aktivít. Išlo napríklad o rovesnícke vzdelávanie, audit elektrospotrebičov na škole či zber elektroodpadu.
„Pravidelne vyhľadávame príležitosti, ako podporovať u žiakov environmentálnu výchovu. Sledujeme a využívame rôzne projektové ponuky a aktivity a vždy, keď sa nám niečo hodí do toho konceptu, tak zareagujeme,“ podotkla Miklíková s tým, že aktuálne rozbiehajú aj ďalší projekt Lesu zdar.
Piatkové aktivity tak boli záverečnou bodkou za končiacim projektom. V rámci nich si študenti pripravili sedem stanovíšť, kde plnili rôzne úlohy zamerané na viaceré témy, ako napríklad upcyklovanie, triedenie odpadu či prácu s odpadmi. Program dňa začali premietaním filmu Vitajte v Sodome, ktorý približuje problematiku elektronického odpadu a jeho vplyvy na životné prostredie aj život ľudí v rozvojových krajinách.
Žiačka Aneta Žigová, ktorá patrí ku koordinátorom projektu, zhodnotila, že vďaka aktivitám sa jej spolužiaci dozvedeli nové informácie. „Videla som, že mnohé veci ani nevedeli. Napríklad to, že v mobilnom telefóne je aj zlato, striebro alebo meď,“ skonštatovala s tým, že aj pre ňu samotnú priniesol projekt mnohé nové poznatky. Zároveň verí, že takéto vzdelávanie prispeje k tomu, aby mladá generácia viac triedila elektroodpad.
