Štvrtok 26. marec 2026
Žiarsky Deň hvezdární ponúkne detský program aj pozorovanie oblohy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Autor TASR
Žiar nad Hronom 26. marca (TASR) - Detský program aj pozorovanie oblohy astronomickou technikou ponúkne Deň hvezdární a planetárií v Žiari nad Hronom. Program sa v sobotu 28. marca od 9.30 h uskutoční v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

Ako informovala hvezdáreň, jej pracovníci pripravili pre deti program spojený s pozorovaním slnka o 9.30, 12.00, 14.30 a 17.00 h. Podujatie zavŕši večerný program spojený s pozorovaním oblohy o 19.30 h. Počas celého dňa budú prístupné nafukovacie modely Zeme a Mesiaca, a tiež výstava ocenených výtvarných prác regionálneho kola súťaže Vesmír očami detí.

Organizátori upozorňujú, že na vstup do planetária je potrebná zakúpená alebo rezervovaná vstupenka. Všetky astronomické pozorovania sa uskutočnia iba v prípade priaznivého počasia.
.

Neprehliadnite

ÚTOK SEKEROU: V Banskej Bystrici zomrel 51-ročný muž

KOLLÁR: So Sulíkom máme podobné názory na ekonomické otázky

J. HRABKO komentuje referendovú iniciatívu: Ústavný plebiscit?

TRAGÉDIA NA ORAVSKOM HRADE: Turista spadol z balkóna počas prehliadky