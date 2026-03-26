< sekcia Regióny
Žiarsky Deň hvezdární ponúkne detský program aj pozorovanie oblohy
Autor TASR
Žiar nad Hronom 26. marca (TASR) - Detský program aj pozorovanie oblohy astronomickou technikou ponúkne Deň hvezdární a planetárií v Žiari nad Hronom. Program sa v sobotu 28. marca od 9.30 h uskutoční v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.
Ako informovala hvezdáreň, jej pracovníci pripravili pre deti program spojený s pozorovaním slnka o 9.30, 12.00, 14.30 a 17.00 h. Podujatie zavŕši večerný program spojený s pozorovaním oblohy o 19.30 h. Počas celého dňa budú prístupné nafukovacie modely Zeme a Mesiaca, a tiež výstava ocenených výtvarných prác regionálneho kola súťaže Vesmír očami detí.
Organizátori upozorňujú, že na vstup do planetária je potrebná zakúpená alebo rezervovaná vstupenka. Všetky astronomické pozorovania sa uskutočnia iba v prípade priaznivého počasia.
