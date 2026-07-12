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Žiarsky Domov pri kaštieli si pripomenie piate výročie vzniku
V zariadení bolo ku koncu minulého roka v pracovnom pomere 22 zamestnancov, pričom odborných zamestnancov bolo 18.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 12. júla (TASR) - Žiarske mestské zariadenie pre seniorov Domov pri kaštieli si tento rok pripomenie piate výročie svojho založenia. Riaditeľka zariadenia Jana Filipčíková v tejto súvislosti konštatovala, že po prvých dvoch hektických rokoch sa situácia v zariadení zastabilizovala a v súčasnosti ju charakterizuje stabilný počet klientov aj personálu.
Zariadenie podľa jej slov otvárali v najťažšom kovidovom období, keď bola fluktuácia klientov veľká, seniori totiž boli najviac ohrozenou a zraniteľnou skupinou. „Za posledné dva roky sa však situácia zastabilizovala a máme pomerne stabilných klientov,“ zhrnula Filipčíková.
Ako sa uvádza vo výročnej správe zariadenia za rok 2025, jeho kapacita je 40 miest. Priemerná mesačná obsadenosť bola vlani 39 prijímateľov sociálnej služby, vekový priemer 83,9 roka. Do zariadenia prijali osem prijímateľov sociálnej služby, pričom v priebehu roka zomrelo päť klientov a jeden odišiel na vlastnú žiadosť.
V zariadení bolo ku koncu minulého roka v pracovnom pomere 22 zamestnancov, pričom odborných zamestnancov bolo 18. „Momentálne sme personálne dobre zastabilizovaní, ja nemám problém s personálom, čo väčšina zariadení na Slovensku má. Myslím si, že výhodou je aj to, že sme v meste,“ poznamenala Filipčíková.
Riaditeľka dodala, že každý rok sa snažia v zariadení vynovovať a vylepšovať materiálno-technické zabezpečenie. Rovnako sa snažia zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a komfort seniorov. Pre klientov okrem iného zabezpečili canisterapiu a fyzioterapiu v priebehu celého roka či viaceré kultúrne programy.
Primátor Peter Antal v tejto súvislosti na rokovaní mestského zastupiteľstva avizoval, že mesto chce v budúcnosti služby v tejto oblasti posilniť. „Pripravujeme v spolupráci s odborom starostlivosti o obyvateľa mestského úradu viaceré opatrenia v tejto oblasti,“ poznamenal a naznačil, že v dlhodobejšom horizonte by mali v meste pribudnúť viaceré sociálne služby. Spoločnosť totiž podľa jeho názoru významne zlyháva v oblasti starostlivosti o chorých a odkázaných.
Zariadenie podľa jej slov otvárali v najťažšom kovidovom období, keď bola fluktuácia klientov veľká, seniori totiž boli najviac ohrozenou a zraniteľnou skupinou. „Za posledné dva roky sa však situácia zastabilizovala a máme pomerne stabilných klientov,“ zhrnula Filipčíková.
Ako sa uvádza vo výročnej správe zariadenia za rok 2025, jeho kapacita je 40 miest. Priemerná mesačná obsadenosť bola vlani 39 prijímateľov sociálnej služby, vekový priemer 83,9 roka. Do zariadenia prijali osem prijímateľov sociálnej služby, pričom v priebehu roka zomrelo päť klientov a jeden odišiel na vlastnú žiadosť.
V zariadení bolo ku koncu minulého roka v pracovnom pomere 22 zamestnancov, pričom odborných zamestnancov bolo 18. „Momentálne sme personálne dobre zastabilizovaní, ja nemám problém s personálom, čo väčšina zariadení na Slovensku má. Myslím si, že výhodou je aj to, že sme v meste,“ poznamenala Filipčíková.
Riaditeľka dodala, že každý rok sa snažia v zariadení vynovovať a vylepšovať materiálno-technické zabezpečenie. Rovnako sa snažia zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a komfort seniorov. Pre klientov okrem iného zabezpečili canisterapiu a fyzioterapiu v priebehu celého roka či viaceré kultúrne programy.
Primátor Peter Antal v tejto súvislosti na rokovaní mestského zastupiteľstva avizoval, že mesto chce v budúcnosti služby v tejto oblasti posilniť. „Pripravujeme v spolupráci s odborom starostlivosti o obyvateľa mestského úradu viaceré opatrenia v tejto oblasti,“ poznamenal a naznačil, že v dlhodobejšom horizonte by mali v meste pribudnúť viaceré sociálne služby. Spoločnosť totiž podľa jeho názoru významne zlyháva v oblasti starostlivosti o chorých a odkázaných.