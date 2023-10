Jarmok v Žiari nad Hronom prinesie remeselnú uličku i tvorivé dielne

Žiar nad Hronom 11. októbra (TASR) - V Žiari nad Hronom sa vo štvrtok (12. 10.) začne tradičný Žiarsky jarmok, ktorého súčasťou budú tento rok i župné trhy. Návštevníci sa môžu tešiť aj na folklórny program, remeselnú uličku či tvorivé dielne. Podujatie si v meste vyžiada i dopravné obmedzenia. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



Žiarsky jarmok sa vo štvrtok večer začne hudobným programom na Svätokrížskom námestí, následne sa podujatie rozšíri počas piatka (13. 10.) a soboty (14. 10.) i do ulíc mesta či Svätokrížskeho domu. Vo Svätokrížskom dome sa v rámci jarmoku uskutočnia aj župné trhy, svoje výrobky tam bude predávať 16 lokálnych producentov. Súčasťou jarmoku bude opäť aj remeselná ulička.



"Opäť sa bude nachádzať na konci Ulice Š. Moysesa, pri bývalej lesáckej bytovke. V rámci nej budú svoje výrobky predstavovať a predávať vareškári, hrnčiari či drotári. Tvorivé dielne, ktoré sa predtým v tejto uličke nachádzali, sa presunú do Svätokrížskeho domu, ktorý sa obohatí aj o rôzne vystúpenia, ktoré budú prebiehať na pódiu," priblížilo mesto s tým, že tvorivé dielne budú zamerané na prácu s kožou, vyšívanie krivou ihlou, zdobenie perníkov či drotárstvo.



Obyvatelia a návštevníci Žiaru nad Hronom sa musia pripraviť aj na dopravné obmedzenia. Pre cestnú premávku bude od štvrtka do soboty uzavreté Svätokrížske námestie i ulice Hviezdoslavova, Š. Moysesa, a A. Kmeťa. Obmedzenia sa budú týkať aj mestskej hromadnej dopravy.



Žiarsky jarmok patrí k najväčším v Banskobystrickom kraji, vlani ho navštívilo približne 20.000 ľudí. V Žiari nad Hronom sa organizuje od 90. rokov minulého storočia a nadväzuje na tradičné svätokrížske jarmoky, ktoré sa konali v niekdajšom Svätom Kríži od 14. storočia.