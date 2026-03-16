Žiarsky mestský sad a minizoo sa rozrástli o ďalšie nové stromy
Okrem novej výsadby odborníci vykonávali aj pravidelný výchovný rez ovocných drevín.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 16. marca (TASR) - Mestský ovocný sad a areál minizoo v žiarskom Parku Štefana Moysesa sa rozrástli o ďalšie nové stromy. Za pomoci miestnych študentov tu sadári v pondelok vysadili ďalšie dreviny, ktoré nielen obohatia staršiu výsadbu, ale v budúcnosti tiež poskytnú útočište pred slnkom pre tunajšie zvieratá.
Marcela Gendiarová z odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiari nad Hronom uviedla, že v sade aj v areáli minizoo vysadili staré krajové odrody moruše, slivky, jabloní či čerešní. Okrem sadu sa tento rok rozhodli nové dreviny sadiť aj vo výbehoch tunajších štvornohých obyvateľov. „Desať stromov dávame do areálu minizoo, aby sme zabezpečili v budúcnosti tieň pre zvieratá. Ich plody budú voľne padať do výbehov a môžu s nimi zvieratá voľne kŕmiť, takže to bude mať viaceré funkcie,“ uviedla.
Sadár Robert Podoba priblížil, že ide o dlhoveké ovocné stromy na bujných podpníkoch. „Ich koruna bude zapestovaná vo veľkej výške, aby ich zvieratá nepoškodili a kmene musia byť ochránené,“ poznamenal.
Okrem novej výsadby tu odborníci vykonávali aj pravidelný výchovný rez ovocných drevín. „Pri týchto činnostiach nám pomáhajú žiarski gymnazisti, ktorí ochotne prišli. Pomáhajú s výsadbou aj s montovaním obručí okolo drevín, aby ich zvieratá nepoškodili,“ poznamenala Gendiarová. Dievčatá zase podľa jej slov ošetrovali tunajšie trvalkové záhony.
Podujatie, počas ktorého do parku zavítajú odborníci, aby sa postarali o miestnu výsadbu, organizujú v Žiari nad Hronom už pravidelne. Vždy je tiež otvorené pre verejnosť a rovnako to bolo aj tento rok. Podľa Gendiarovej vďaka nemu priamo v praxi návštevníci vidia, ako sa treba o stromy starať a sadári im vysvetľujú, ako ich majú orezať. „Vždy prídu takí skalní účastníci, priaznivci, ktorí sa už vopred zaujímajú o to, kedy sa akcia bude konať,“ poznamenala Gendiarová.
Mestský sad v Parku Štefana Moysesa sa rozprestiera na ploche približne 1,2 hektára a založili ho ešte v roku 2017. Nachádzajú sa v ňom desiatky stromov, pričom ide o staré krajové odrody. Svoje miesto tu má aj viacero druhov kríkov či trvalkové záhony. Podľa Gendiarovej sa tunajšej výsadbe „darí“ a niektoré ovocné stromy už rodia. „Už sú to riadne kmene, budú to veľké stromy v budúcnosti, ešte stále ich ale tvarujeme, aby vytvárali silné mohutné konáre,“ skonštatovala s tým, že v sade nepoužívajú žiadne chemické postreky.
