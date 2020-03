Žiarsky mestský úrad bude fungovať v upravenom režime

Žiar nad Hronom 13. marca (TASR) - Žiarsky mestský úrad (MsÚ) bude počas trvania mimoriadnej situácie na Slovensku fungovať v upravenom režime. Samospráva zároveň vyzýva všetkých obyvateľov, aby v tomto čase odložili návštevu MsÚ, pokiaľ to nie je nevyhnutné.



Mesto na svojej internetovej stránke informuje, že obyvateľom budú k dispozícii len kancelária prvého kontaktu, matrika a pokladňa. Osvedčovanie listín a podpisov je dočasne pozastavené. Radnica zároveň obyvateľov žiada, aby uprednostnili elektronické platby cez internetbanking pred osobnou a hotovostnou platbou na MsÚ.



Zmeny sa dotknú aj stavebného úradu, ktorý aktuálne ruší všetky ústne pojednávania až do odvolania. Mestský úrad bude otvorený v pondelok, stredu a piatok od 8.00 do 14.00 h. Utorok a štvrtok je nestránkový deň.