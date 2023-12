Žiarsky primátor chce pre zatvorenie pôrodnice zvolať rokovanie

Žiar nad Hronom 14. decembra (TASR) - Dočasné pozastavenie prevádzky žiarskej pôrodnice vníma primátor Žiaru nad Hronom a krajský poslanec Peter Antal ako veľmi nešťastný krok. Zároveň avizuje zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktoré by sa malo venovať prehodnoteniu zmluvného vzťahu kraja, ktorý je vlastníkom nemocničných budov v Žiari nad Hronom so spoločnosťou Agel, prevádzkujúcou žiarsku nemocnicu.



"Trváme na tom, že sa bude otvárať zmluva, ktorá je dnes uzatvorená, lebo BBSK nie je jedno, aký rozsah zdravotnej starostlivosti sa poskytuje v nemocniciach v jeho vlastníctve," podotkol pre TASR Antal. Podľa jeho názoru je aktuálna zmluva o prenájme budov všeobecná a nedefinuje, aká zdravotná starostlivosť sa má v nemocnici poskytovať. "Budeme trvať na tom, aby do zmlúv bolo doplnené, ako chceme vidieť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našich nemocniciach," poznamenal s tým, že ide stále o majetok BBSK.



"Dnes podávam na BBSK žiadosť podpísanú dostatočným počtom poslancov na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva," dodal primátor s tým, že konať by sa malo vo štvrtok 21. decembra v Žiari nad Hronom. Zatvorenie pôrodnice vníma naďalej ako zlé rozhodnutie a trvá na tom, aby bola jej činnosť obnovená do troch mesiacov.



Zastupiteľstvo BBSK vyjadrilo podporu zachovať žiarsku pôrodnicu ešte v novembri. Krajskí poslanci vtedy na rokovaní zastupiteľstva schválili podporné uznesenie, v ktorom nesúhlasia s dočasným pozastavením prevádzky pôrodnice.



Pôrodnica v Nemocnici Agel Žiar nad Hronom pre nedostatok personálu pozastaví od 15. decembra svoju činnosť na obdobie troch mesiacov. Predseda predstavenstva Agel a Agel SK Michal Pišoja v tejto súvislosti uviedol, že snahou skupiny je zachovať spomínanú pôrodnicu, avšak gynekologicko-pôrodnícke oddelenie žiarskej nemocnice dlhodobo čelí nedostatku kmeňového personálu s potrebnou kvalifikáciou. "Ak sa podarí získať dostatočný počet kmeňových atestovaných lekárov potrebných na zabezpečenie plynulej prevádzky oddelenia, činnosť pôrodnice bude okamžite obnovená," podotkol.