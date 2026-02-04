< sekcia Regióny
Žiarsky primátor nesúhlasí s ukončením predaja dokladov na stanici
Železničná spoločnosť Slovensko zrušila predaj cestovných lístkov v žiarskej železničnej stanici pre dlhodobo klesajúci počet predaných lístkov na fyzickom predajnom mieste.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 4. februára (TASR) - Rozhodnutie ukončiť od začiatku februára predaj cestovných dokladov v železničnej stanici v Žiari nad Hronom sa podľa žiarskej samosprávy stretlo s nevoľou miestnych cestujúcich. Žiarsky primátor Peter Antal vo videu na sociálnej sieti reagoval, že aktívne hľadá riešenia, ktoré by zmiernili dosahy tohto kroku na verejnosť.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zrušila predaj cestovných lístkov v žiarskej železničnej stanici pre dlhodobo klesajúci počet predaných lístkov na fyzickom predajnom mieste a stúpajúci trend nákupu lístkov v online priestore. Antal však tento krok nepovažuje za správny.
„Chápem postoj ZSSK k šetreniu financií. Nechápem však jednu vec, ako sa k tomu postavila a že nehľadala alternatívu pre ľudí, ktorí sa nepohybujú v online priestore, ako si zakúpiť lístok bez toho, aby platili príplatok pri nastúpení vo vlaku,“ uviedol primátor, podľa ktorého by mala spoločnosť tento problém vyriešiť.
Antal tiež poukázal na to, že nejde len o nákup cestovných lístkov, ale napríklad aj o vybavovanie preukážok, ktoré si po novom môžu cestujúci vybaviť najbližšie v železničnej stanici Zvolen. Za možné riešenie považuje možnosť zakúpiť si cestovné lístky prostredníctvom kancelárie Integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja (IDS BBSK), ktorá sa nachádza pri žiarskej autobusovej stanici.
