Žiarsky Thermo/Solar investoval do selektívnych konverzných vrstiev

Žiar nad Hronom 8. marca (TASR) - Žiarsky výrobca slnečných kolektorov Thermo/Solar vlani zmodernizoval za takmer 100.000 eur linku pre nanášanie selektívnej konverznej vrstvy (SKV) na absorbérové plechy solárnych kolektorov. Informoval o tom vedúci technického úseku spoločnosti Ondrej Dobrocký.



Ako uviedol, pôvodná technológia bola v prevádzke vyše tri desaťročia a vyžiadala si už výraznejší zásah. "Aj keď išlo o morálne pomerne zastarané zariadenie, na svoj vek pracovalo stále spoľahlivo. Samozrejme, náklady na údržbu linky SKV sa postupom času navyšovali a aj preto sme sa rozhodli investovať do jej modernizácie," podotkol Dobrocký s tým, že v nasledujúcom období má spoločnosť v pláne modernizovať aj ďalšie časti tejto linky.



Spoločnosť si podľa neho pripravila dostatočnú zásobu absorbčných plechov tak, aby modernizácia linky ovplyvnila výrobný proces kolektorov len minimálne. Okrem fyzických zariadení bol naprogramovaný a dodaný nový softvér na riadenie celej linky.



"Rekonštrukčné práce prebehli viac-menej podľa harmonogramu, ale ako je to v živote bežné, vyskytli sa určité odchýlky od pôvodného plánu. Po naladení prevádzky, ktorá trvala zhruba dva mesiace, prebehlo zaškolenie pracovníkov na nové zariadenia a linka SKV opäť produkuje absorbéry do našich kolektorov s absorbivitou slnečného žiarenia 93 % a emisivitou na úrovni 12-14 %," priblížil Dobrocký.



Spoločnosť Thermo/Solar Žiar, s. r. o., je od začiatku roka 2023 členom Hargassner Holding, nezávislej skupiny výrobcov zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov, patriacej do vlastníctva rodiny Hargassnerovcov. Žiarska spoločnosť vyváža viac ako polovicu svojej produkcie. Významné postavenie má hlavne na západných trhoch. Žiarske kolektory boli doteraz inštalované takmer v 80 krajinách celého sveta.