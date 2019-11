Žiarsky Tubapack má novú linku, vďaka ktorej chce zvýšiť výrobu

Žiar nad Hronom 13. novembra (TASR) - Zvýšenie výroby mesačne o jeden až dva milióny túb si sľubuje žiarska spoločnosť Tubapack od novej linky na výrobu túb s priemerom 50 milimetrov, ktorú spustili v závode v uplynulých dňoch. Vďaka tejto investícii, ktorá si vyžiadala náklady 400.000 eur, bude môcť spoločnosť vyrábať tuby, ktoré doteraz nemala v portfóliu.



"Rátame, že nám pribudnú noví zákazníci hlavne z oblasti potravinového a chemického priemyslu, na ktorý sa tieto objemnejšie tuby používajú najviac. Tento priemer túb je pomerne neštandardný, keďže v Európe sú v súčasnosti len traja výrobcovia, ktorí tento druh ponúkajú," uviedla pre TASR Monika Huříková zo spoločnosti Tubapack.



Spoločnosť, ktorá sídli v žiarskom priemyselnom parku, je na trhu nepretržite od roku 1973, aj keď v tých rokoch patrila výroba túb ešte pod Závod SNP. V súčasnosti má deväť liniek na výrobu hliníkových túb a dve linky na výrobu laminátových túb.



"Tohto roku sme odkúpili ďalšie dve linky na výrobu hliníkových túb, ktoré však ešte nevyrábajú, pretože vyžadujú ďalšie investície a čas. Plánované spustenie je do jedného roka a predstavuje investíciu vo výške 600.000 eur," podotkla Huříková.



Súčasná výrobná kapacita spoločnosti sa tak zvýši z aktuálnych 300 miliónov hliníkových túb na 360 miliónov túb ročne. Spolu s laminátovými tubami tak bude celková výroba kapacita predstavovať 410 miliónov túb ročne.



„Produkciou nepatríme k najväčším výrobcom túb. Naša stratégia je však založená na tom, že sme stabilná a neustále sa zlepšujúca spoločnosť, ktorej vlastníci žijú v regióne jej sídla. Aj preto nám osobne záleží na tom, aby sa spoločnosť neustále rozvíjala, bola úspešná v dlhodobom horizonte a vytvárala stabilné prostredie pre svojich zamestnancov," uviedol v tejto súvislosti riaditeľ spoločnosti Richard Pittner.



Žiarske tuby smerujú primárne do potravinárskeho, kozmetického, chemického a farmaceutického priemyslu. Tuby vyváža spoločnosť do celej Európy, Blízkeho východu, severnej Afriky a najnovšie aj do Thajska. "Samozrejme, ďalšej expanzii sa nebránime na akýkoľvek svetový trh. Najväčšími zákazníkmi sú spoločnosť Henkel, Univer, Koh-i-Noor, Colart, Dermacol," dodala Huříková.