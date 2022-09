Židovskú komunitu na Liptove zveční pamätná tabuľa aj nová publikácia

Liptovský Mikuláš 17. septembra (TASR) - Na pamiatku početnej židovskej komunity pribudne v parku na Štúrovej ulici v Liptovskom Mikuláši informačná tabuľa. Koncom roka zas vyjde nová publikácia, ktorá mapuje dejiny Židov na Liptove. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



"Početnú komunitu, ktorá zastávala v dejinách mesta významnú úlohu, pripomína okrem synagógy prázdne miesto po bývalom židovskom cintoríne z roku 1720 na Štúrovej ulici. Dnes je na tomto mieste park, mnohí Liptovskomikulášania ani netušia, že si cestu skracujú cez bývalý cintorín. Aj preto tu mesto na jeseň nainštaluje informačnú tabuľu," priblížila hovorkyňa.



Na parcele sa pochovávalo 246 rokov. Odpočívajú tam viaceré osobnosti, napríklad liptovskomikulášsky richtár Emanuel Steiner, učiteľ Alexander Goldstein či liehovarník Armin Stark. Ako dodala hovorkyňa mesta, všetky fakty o viac ako 300-ročnom židovskom cintoríne aj dosiaľ nepublikované sa záujemcovia dozvedia pomocou QR kódu na informačnej tabuli.



Dejiny židovskej komunity na Liptove zmapuje nová publikácia historika genealóga Petra Víteka. Knižný titul vyjde koncom tohto roka a predstaví osudy Židov v regióne od ich príchodu v roku 1720 až do roku 1945. "Samostatné kapitoly sú venované zvlášť všetkým trom liptovským mestám. V každej sa venujem organizácii náboženskej obce, synagóge, cintorínu, školám, priemyslu a osobnostiam. Veľkú časť venujem aj vojnovému obdobiu. Za knihou stoja aj moje dlhoročné skúsenosti, ktoré som nadobudol pri tvorbe rodokmeňov. Prichádza doba, keď takýto titul bude vnímaný rozporuplne, ale myslím, že lepšia doba už nebude," uviedol genealóg.



Čapčíková pripomenula, že prví židovskí obchodníci prišli do Liptovského Mikuláša v 18. storočí na pozvanie grófa Samuela Pongrácza. V 19. storočí tvorili polovicu populácie mesta. "História židovskej komunity sa tragicky uzavrela počas druhej svetovej vojny," podotkla s tým, že od marca 1942 bolo z mesta postupne deportovaných do koncentračných táborov 885 židovských obyvateľov. Prežiť sa podarilo len zlomku z nich.