Židovský kódex dokumentuje zásah zákonov do života Židov

Sereď 4. apríla (TASR) – Zásah zákonov, vládnych nariadení či vyhlášok do každodenného života židovského obyvateľstva dokumentuje výstava Židovský kódex – temný príbeh histórie. Jej otvorenie sa uskutočnilo v pondelok v Múzeu holokaustu v Seredi. Múzeum pripravilo výstavu v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR. Návštevníci múzea si môžu pozrieť výstavu do 10. mája 2022, informovali organizátori.



Výstava približuje jedno z najtragickejších období histórie Slovenska prostredníctvom zachovaných archívnych dokumentov. Prezentuje rôzne typy legislatívnych predpisov - od ústavného zákona, cez zákony, vládne nariadenia a vyhlášky až po predpisy na regionálnej úrovni, ich realizovanie v praxi. Poukazuje na rozdiely v ich plnení v závislosti od regionálneho členenia krajiny. Dokumentuje ich zásah do každodenného života židovského obyvateľstva a v neposlednom rade informuje o vzniku nových inštitúcií, ktorých úlohou bolo vylúčiť Židov zo slovenského hospodárskeho a sociálneho života, ale aj zabezpečiť likvidáciu ich podnikov.



Výstava predstavuje najdôležitejšie momenty v živote židovského obyvateľstva, ktoré sa týkali obmedzenia ich občianskych, náboženských, spoločenských a osobných práv, ako aj rozdielneho napĺňania jednotlivých ustanovení nariadenia v okresoch a ich reálny vplyv na život ľudí.