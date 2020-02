Žiga: Projekt električkovej trate na košické letisko stojí pre pozemky

Košice 14. februára (TASR) – Problém výstavby električkovej trate ku košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku, ktorú by mal realizovať štát, je v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov, cez ktoré má trať ísť. Pre TASR to v piatok v Košiciach uviedol minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).



"Máme problém veľmi banálny, ale v tejto chvíli právne neriešiteľný - nevieme sa dostať k pozemkom. To znamená, že majiteľ toho priemyselného parku musí vyriešiť majetkovú podstatu pozemkov, cez ktoré by príslušná komunikácia mala ísť. Vo chvíli, keď budú majetkovoprávne vzťahy smerom k pozemku vyriešené, štát je pripravený svoju sľúbenú investíciu realizovať," povedal Žiga. Štát si pritom podľa neho splnil úlohy a pripravené sú peniaze aj spoločnosť na realizáciu projektu.



Minister avizoval výstavbu električkovej trate aj novej cesty na letisko pri slávnostnom otvorení závodu firmy Minebea Slovakia v júni 2018. Nová dopravná infraštruktúra by mala pomôcť s dopravou zamestnancov do priemyselného parku ležiaceho pri letisku. Električka by vozila ľudí do práce podobne ako do košických oceliarní U. S. Steel.



"Hovoríme o ceste spod Perešského mosta až po letisko a o električkovej trati, ktorá by mala mať zastávku na letisku a mala by slúžiť nielen pre pracovníkov firmy Minebea, ale pre celý priemyselný park a pre samotné letisko. Vláda už vyčlenila na túto infraštruktúru peniaze v objeme asi 24 miliónov eur," povedal Žiga novinárom.



Projekt dostala na starosť štátna firma MH Invest II, ktorá v roku 2018 podpísala memorandá o porozumení s mestom Košice, Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK) či s košickým letiskom.