Ocenili žijúceho pamätníka Prešovského soboru

Prešov 29. apríla (TASR) – Pri príležitosti 70. výročia takzvaného Prešovského soboru - likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku štátnym aparátom udelili v utorok (28. 4.) gréckokatolíckemu kňazovi Imrichovi Marinčákovi pamätný list a medailu za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič s tým, že toto ocenenie udelila Konfederácia politických väzňov Slovenska spoločne s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov.



Marinčák, posledný žijúci gréckokatolícky kňaz, ktorý zažil likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, v rozhovore pre RTVS priblížil okamihy, ktoré predchádzali 28. aprílu 1950, ako aj udalosti po ňom. V tom čase bol Marinčák bohoslovec v Kňazskom seminári v Prešove. „Pred 28. aprílom nám všetkým bohoslovcom oznámil vicerektor otec Michal Sabadoš, aby sme sa rozišli domov, lebo vraj sa niečo chystá. O niekoľko dní sa začalo zatýkanie našich kňazov a aj na faru do Fulianky prišli príslušníci ŠtB a zobrali so sebou otca Hilariona Iľkoviča. Ja, spolu s bohoslovcom Jánom Rindošom, sme vstúpili do nášho chrámu a s úctou sme odniesli Najsvätejšiu Eucharistiu na faru do Tulčíka, kde sme ju odovzdali miestnemu rímskokatolíckemu kňazovi,“ uviedol Marinčák.



V máji 1950 sa spolu s ďalšími ôsmimi bohoslovcami ocitol vo väzení v Prešove. Marinčák spomenul aj udalosti zo sústreďovacieho tábora v Hlohovci, kde pracoval asi mesiac ako kuchár. Potom nastúpil do pomocného technického práporu (PTP) a neskôr bol preložený na Sázavu, kde jeho pracovná čata kopala zárez pre železničnú trať Praha - Havlíčkov Brod. Marinčáka prevelili aj na Ostravsko, do bane a až koncom roku 1953 bol prepustený do civilu.



Po návrate domov si našiel miesto v Prešove, kde po zaškolení v Košiciach a v Bratislave otvoril antikvariát.



Kňazskú vysviacku prijal až po Nežnej revolúcii 9. marca 1997 z rúk biskupa Jána Hirku v kaplnke biskupskej rezidencie v Prešove. Po vysviacke pôsobil ako výpomocný duchovný v katedrálnom chráme, kde pravidelne vysluhoval sviatosť zmierenia, až pokiaľ ho neobmedzilo podlomené zdravie.



Konfederácia politických väzňov Slovenska pri príležitosti 70. výročia takzvaného Prešovského soboru udelila aj ďalšie pamätné listy, ktoré dostali aj vdovy po väznených a prenasledovaných gréckokatolíckych kňazoch.