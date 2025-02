Aktivity pouličných umelcov v Žiline bude regulovať nové nariadenie

Žilina 25. februára (TASR) - Pouliční umelci v Žiline budú môcť vykonávať svoje aktivity len na šiestich vymedzených verejných priestranstvách a v presne vymedzenom čase od 10.00 h do 20.00 h. Pravidlá prevádzky voľných pouličných aktivít upravuje nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré na utorkovom rokovaní zastupiteľstva prijali mestskí poslanci.



Za voľnú pouličnú aktivitu sa vo VZN považujú predovšetkým umelecké prejavy jednotlivcov alebo skupín z oblasti výtvarnej, tanečnej, hudobnej, scénickej alebo hovoreného slova. Účinkujúci nevyberajú vstupné, pričom sa zaň nepovažuje dobrovoľný príspevok a pri kontrole sa musia preukázať zaevidovaným oznámením o konaní aktivity.



"Hlavným cieľom nariadenia je korigovať voľnú pouličnú aktivitu v rámci mesta. Zároveň bude toto nariadenie nástrojom, ako sa vieme s pouličnými umelcami, ktorí nebudú mať platné oznámenie o voľnej pouličnej aktivite vysporiadať," uviedol vedúci odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline Štefan Vančík.



Na produkciu pouličných umelcov vyčlenili v meste šesť verejných priestranstiev. Popri Námestí Andreja Hlinku a Balustrádach sú to aj Farské schody, Sad na studničkách, Park Ľudovíta Štúra a Sad SNP. Pôvodný návrh počítal s časovým vymedzením pouličných aktivít iba do 18.00 h, na podnet komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja sú aktivity pouličných umelcov umožnené až do 20.00 h.