Bikesharing v Žiline rozšíria o nové stanice i bicykle

Žilina 22. marca (TASR) – Zdieľané bicykle v Žiline budú v aktuálnej sezóne opäť k dispozícii od piatku 25. marca. Pre verejnosť bude pripravených 123 bicyklov, nájdu ich na 21 staniciach v meste s pevnými stojanmi. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Bicykle po minulej sezóne prešli generálnou opravou, ktorá pozostávala z výmeny poškodených alebo opotrebovaných dielov, nastavenia a očistenia bicyklov tak, aby boli pripravené od prvého dňa sezóny pre záujemcov," priblížil Miškovčík.



Služba sa do júna tohto roku rozšíri o 22 bicyklov a osem virtuálnych staníc. Investícia do rozšírenia bude žilinskú radnicu stáť jednorazovo vyše 36.000 eur.



V Žiline vlani zaznamenali 148.992 prenájmov bicyklov s priemernou dĺžkou výpožičky 12 minút. Najsilnejšími mesiacmi boli jún s 24.856 výpožičkami a júl s 23.568 výpožičkami. "Najvyťaženejšie stanice sú na Námestí Andreja Hlinku a Polomskej ulici na sídlisku Vlčince," uviedol hovorca. Najmenej frekventované stanice sú pri lesoparku, v minulom roku to bolo aj pri univerzite. Podľa Miškovčíka to bolo zapríčinené absenciou študentov v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami.