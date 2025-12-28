Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
Žilina bude hostiť 10. ročník Charitatívneho hokejového zápasu kňazov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Za predchádzajúce ročníky turnaja sa vyzbieralo na charitatívne účely takmer 30.000 eur.

Autor TASR
Žilina 28. januára (TASR) - Jubilejný desiaty ročník Charitatívneho hokejového zápasu kňazov a rehoľníkov Slovenska prinesie v januári na Zimný štadión Vojtecha Závodského v Žiline zápasy štyroch tímov zložených z troch diecéz a jeden z rehoľníkov. TASR za organizátorov informoval Ján Fábian.

Za predchádzajúce ročníky turnaja sa vyzbieralo na charitatívne účely takmer 30.000 eur. „Výťažok z dobrovoľného vstupného a tomboly tento rok poputuje do Centra Návrat v Žiline, ktoré presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín, ponúka odbornú pomoc rodinám v ohrození, podporuje rodičovstvo a ich ďalšími hlavnými témami sú náhradné rodičovstvo a systémové riešenia,“ uviedli organizátori.

Prvý blok zápasov v sobotu 24. januára začne o 10.00 h. Následne o 12.00 h bude na ľade slávnostné otvorenie turnaja, ktorý sa koná pod záštitou Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, Žilinského samosprávneho kraja a primátora mesta Žilina Petra Fiabáne.
