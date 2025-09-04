< sekcia Regióny
Žilina bude hostiť konferenciu Knižnice 2025 - Udržateľná budúcnosť
V spolupráci s partnermi ju v priestoroch Žilinskej univerzity pripravuje Slovenská asociácia knižníc (SAK).
Autor TASR
Žilina 4. septembra (TASR) - Priestor na výmenu skúseností, diskusiu o aktuálnych témach a prehľad trendov ovplyvňujúcich rozvoj knižníc ponúkne celoslovenská konferencia Knižnice 2025 - Udržateľná budúcnosť, ktorá sa 23. a 24. septembra uskutoční v Žiline. V spolupráci s partnermi ju v priestoroch Žilinskej univerzity pripravuje Slovenská asociácia knižníc (SAK). TASR o tom informovala prezidentka SAK Kamila Prextová.
Konferencia je určená pre tých, ktorí sa zaujímajú o štátnu kultúrnu politiku v oblasti knižníc, inovácie, manažment knižníc, architektúru knižníc, benchmarking a nové trendy v knižničnej oblasti i v oblasti vzdelávania. „Cieľom konferencie je identifikovať priority štátnej kultúrnej politiky v oblasti knižníc, získať inšpirácie od zahraničných partnerov pre strategické nástroje kultúrnej politiky a poskytnúť prehľad aktuálnych iniciatív a projektov vo verejnej správe,“ priblížila Prextová.
Súčasťou diskusie budú aj zmeny vo vysokoškolskom vzdelávaní informačných profesionálov, možnosti zamestnávania absolventov a celoživotné vzdelávanie. Účastníci budú mať príležitosť zoznámiť sa s novými trendmi a príkladmi dobrej praxe. Zároveň získajú prehľad o domácich a európskych projektoch, ktoré formujú budúcnosť knižničnej infraštruktúry, služieb a ich spoločenského dosahu.
Podľa prezidentky SAK bude prvý blok konferencie patriť budúcnosti knižníc s následnou moderovanou diskusiou. „Pripravené sú aj interaktívne workshopy zamerané na kritické myslenie a dezinformácie, komunikáciu, témy pre manažérov, bezpečnosť a benchmarking v akademických knižniciach. V rámci druhého bloku sa pozrieme bližšie na profesiu knihovníka,“ dodala Prextová s tým, že posledná časť konferencie bude venovaná príkladom dobrej praxe, novým trendom, synergiám a inklúzii.
