Žilina 4. decembra (TASR) - Mesto Žilina bude poskytovať od 11. decembra zakúpenie parkovacích kariet pre obyvateľov z pásiem s regulovaným parkovaním. Radnica zavádza nový informačný systém pre správu parkovacích oprávnení, vďaka čomu občania vybavia všetko potrebné online. Pre Žilinčanov preferujúcich osobnú návštevu však bude k dispozícii aj klientske centrum na mestskom úrade. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Zuzana Ondrášová.



Nové pravidlá vstúpia do platnosti 1. januára 2025, radnica preto intenzívne realizuje kroky na zabezpečenie ich plynulého prechodu. Mesto spúšťa nový informačný systém. "Okrem registrácie nových používateľov zo sídliska Hájik (pásmo C1) a nákupu parkovacích kariet zabezpečí systém komfortné vybavenie žiadostí od 11. decembra do konca roka. Žilinčania tak nebudú musieť v predvianočnom zhone utekať na úrad, ale karty si vybavia jednoducho online cez mobil či počítač," priblížil novinku primátor Peter Fiabáne.



Doplnil, že systém je napojený na štátne registre a po zadaní rodného čísla väčšinu údajov získa automaticky. Prípadné prílohy vodiči ľahko nahrajú k žiadosti, zaplatia poplatok online a priebežné informácie dostanú na svoj mail.



"Po registrácii, vyplnení potrebných informácií a nahraní príloh pristúpi systém ku kontrole a k automatickému schváleniu žiadosti. V špecifických prípadoch, napríklad ak má niekto auto na lízing, budú údaje overovať pracovníci klientskeho centra. Ani v tomto prípade nie je nutná osobná návšteva," ozrejmila hovorkyňa mesta.



Klientske centrum na Mestskom úrade v Žiline však bude v decembri k dispozícii s posilnenými personálnymi kapacitami, aby mohlo poskytovať podporu obyvateľom, ktorí potrebujú pomoc pri registrácii alebo riešení neštandardných situácií. "Občania sa sem môžu obrátiť so svojimi otázkami k parkovaciemu systému, ale vyriešia tu aj reklamácie či zrušenie parkovacích kariet," uviedla Ondrášová.