Žilina bude spolupracovať so SFZ pri obnove futbalového ihriska

Žilina 9. mája (TASR) – Mesto Žilina bude spolupracovať so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) pri výstavbe a obnove futbalovej infraštruktúry v mestskej časti Bánová. Deklaruje to memorandum, ktoré minulý týždeň podpísali primátor Žiliny Peter Fiabáne a prezident SFZ Ján Kováčik.



Hovorca mesta Vladimír Miškovčík uviedol, že SFZ má záujem na vlastné náklady vybudovať futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom. "Navrhnutý rozmer plochy je 106 krát 71 metrov a pribudne aj nové umelé osvetlenie. Mesto v súvislosti s dosiahnutím cieľov memoranda vybuduje zázemie, ktoré je potrebné pre bežný chod športového areálu," doplnil hovorca s tým, že bude potrebné majetkovo-právne vyrovnať priľahlé pozemky.



"Memorandum je výsledkom prípravnej fázy na budovaní nového športoviska v Bánovej. Som rád, že spolu so SFZ sme potvrdili záujem spojiť sa pre dobrú vec, ktorá pomôže rozvoju tejto mestskej časti. Verím, že ihrisko budú po dobudovaní využívať futbalisti, škola, ale aj verejnosť," podotkol Fiabáne.