Žilina bude v máji dejiskom trojdňového inovačného samitu inDays 2026
Žilina 31. januára (TASR) - Mesto Žilina sa 12. až 14. mája stane dejiskom historicky prvého ročníka celoslovenského inovačného samitu inDays Žilina 2026. Ako informoval primátor Peter Fiabáne, podujatie pre samosprávy, akademickú obec, ale i podnikateľský sektor prinesie strategický dialóg, predstaví moderné technológie a poslúži ako zdroj inšpirácie pri prepájaní existujúcich aktivít v regiónoch do živého ekosystému.
„Nie je náhoda, že miestom prvého ročníka tohto unikátneho podujatia sa stane práve naše mesto. Spoločne so Žilinskou univerzitou, centrom INOVIA a svetovými firmami pôsobiacimi v Žiline a okolí pomáhame vytvárať prostredie, v ktorom sa inovácie nielen rodia, ale aj testujú a menia na konkrétne riešenia pre lepší život,“ uviedol Fiabáne.
Riaditeľ inovačného centra INOVIA Vlastimil Kocián poukázal na skutočnosť, že nový koncept prepája už existujúce eventy s novými aktivitami. „Ambíciou samitu inDays 2026 je prepájať biznis, samosprávy a výskumníkov pre to, aby vznikali nové inovácie a dostávali sa do života,“ podotkol Kocián.
Prvý deň samitu bude patriť tradičnému festivalu inovácií vrátane vyhodnotenia 18. ročníka súťaže Inovácia Žilinského kraja. „Momentálne zbierame prihlášky do súťaže, pričom vyhodnotenie prihlásených projektov bude v marci. Najlepších desať projektov postúpi do finále a návštevníci si ich na festivale inovácií budú môcť pozrieť naživo,“ poznamenal Kocián.
Rozvojom miest, obcí a krajov sa bude zaoberať 11. ročník konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities. Program druhého dňa bude zameraný veľmi prakticky na doterajšie skúsenosti, zahraničné príklady dobrej praxe a účastníkom na workshopoch ponúkne možnosti vyskúšať si vlastné nápady.
Samit tretí deň vyvrcholí 13. ročníkom medzinárodnej konferencie Dopravná infraštruktúra v mestách, zastrešovanej Žilinskou univerzitou v Žiline (UNIZA). Jej rektor Ján Čelko avizoval, že dominovať bude téma inteligentných riešení dopravy v mestách. „Druhou témou bude otázka parkovacej politiky v mestách, ktorá aktuálne rezonuje po celom Slovensku,“ dodal Čelko.
