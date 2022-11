Bývalí príslušníci PTP si v Žiline pripomenuli 17. november

Žilina 22. novembra (TASR) - Deň boja za slobodu a demokraciu si v utorok pri pamätníku Vojenských táborov nútených prác - pomocných technických práporov (VTNP - PTP) v žilinskom parku Na studničkách pripomenuli bývalí príslušníci PTP.



Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš odovzdal na pietnej spomienke trom bývalým príslušníkom PTP in memoriam dekréty veteránov protikomunistického odboja. "Boli to ľudia, ktorých pre náboženské presvedčenie a aktívnu činnosť režim prenasledoval a skončili v PTP. Museli prerušiť štúdium teológie a boli zaradení najskôr na dva roky. Ale následne im toto zaradenie predĺžili až na dobu neurčitú," uviedol Sivoš.



Čestný predseda a riaditeľ kancelárie Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner podotkol, že príbehy 'PTP-ákov' sa snažia zachovať, aby nezomreli zabudnutí. "Stávalo sa, že niekedy nebolo čo napísať do nekrológu, čo povedať v rozlúčkovom prejave. Snažíme sa ich aj oceňovať. Keď PTP-ák, ktorý bol celý život ponižovaný, dostal medailu, tak si ju naozaj vážil a bol z toho dojatý. Čiže vidím, že to má naozaj zmysel," povedal.



PTP existovali v rokoch 1950 - 1954. Podľa Sandtnera do nich narukovali predovšetkým synovia roľníkov a živnostníkov, kňazi, bohoslovci a rehoľníci, prepustení politickí väzni a ich synovia, študenti, vylúčení zo štúdia a mnohí iní. "Počas výkonu základnej vojenskej služby v PTP nedostali do ruky zbraň, ale museli vykonávať nútené práce v baniach, stavebníctve, lomoch, lesoch a podobne. Po prepustení boli bývalí príslušníci PTP naďalej ľuďmi druhej kategórie, nemohli si nájsť primerané zamestnanie a dokončiť štúdiá a často aj ich synovia a dcéry," uzavrel.