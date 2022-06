Ceny vstupov na letné bazény v Žiline sa nemenia

Žilina 21. júna (TASR) - Letné bazény Mestskej krytej plavárne v Žiline otvoria v stredu (22. 6.). TASR o tom informoval vedúci marketingu Správy športových zariadení mesta Žilina Ivan Budai.



Doplnil, že v letnej sezóne 2022 neplánujú zvyšovať ceny vstupov pre návštevníkov krytej plavárne a letného kúpaliska, aj napriek rastúcim nákladom a inflácii. "V spolupráci s mestom Žilina ešte dokážeme aj napriek rastúcim nákladom udržať výšku cien pre návštevníkov a akceptovať vysoký nárast nákladov na prevádzku areálu," uviedol Budai.



Letné kúpalisko bude otvorené denne od 9.00 do 20.00 h. "Od začiatku júna sme spustili novú elektronickú peňaženku Abonent klub, s ktorou majú návštevníci zvýhodnené členské zľavy na všetky vstupy do areálu. Vstup do areálu majú bez čakania a čím dlhší čas strávia v našom areáli, tým zaplatia menej. Viac informácií nájdu na webovej stránke www.sportzilina.sk," dodal vedúci marketingu Správy športových zariadení mesta Žilina.