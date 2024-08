Žilina chce rozšíriť množstvový zber odpadu aj pre rodinné domy

Žilina 27. augusta (TASR) - Žilinská radnica pripravuje zmenu systému odpadového hospodárstva, ktorá má zlepšiť efektivitu systému pre obyvateľov rodinných domov. Od 1. januára 2025 by obyvatelia rodinných domov mali platiť len za vyhodený zmesový komunálny odpad. TASR o tom informovala Katarína Gazdíková z komunikačného odboru Mestského úradu v Žiline.



Doplnila, že rozšírenie množstvového zberu by posilnilo motiváciu Žilinčanov triediť všetky druhy odpadu, najmä však kuchynského. "Predpokladáme, že v priebehu piatich rokov sa množstvo odpadu končiaceho na skládke podarí znížiť o 30 percent. Množstvový zber podobne funguje už vo viacerých slovenských mestách. Ide o preventívne opatrenie samospráv, ktoré sa ním snažia znížiť nielen náklady pre mesto, ale aj pre jeho obyvateľov," uviedla Gazdíková.



Žilinská radnica predpokladá, že tento rok zaplatí za odpady šesť miliónov eur, pričom poplatky od občanov celú sumu nepokryjú a mesto ju bude musieť dofinancovať zo svojich zdrojov. Ak samospráva neprijme účinné opatrenia, v roku 2025 sa tieto náklady zvýšia na 7,6 milióna eur a paušálny poplatok pre občanov na 62 eur. Predpokladané zdražovanie by malo byť dôsledkom nových povinností pre obce za mechanicko-biologickú úpravu odpadov, ktoré prinesie zmena legislatívy platná od začiatku budúceho roka.



Podľa žilinského primátora Petra Fiabáneho je snahou radnice spomaliť rast nákladov v odpadovom hospodárstve. "Analýza preukázala, že najväčší potenciál je v triedení a recyklácii, v ktorom majú Žilinčania, paradoxne, veľké rezervy. Nový systém by mal preto motivovať obyvateľov rodinných domov, ktorí tvoria asi 30 percent poplatníkov, aby triedili viac a efektívnejšie. V rámci pravidiel si zvolia veľkosť nádoby na jeho uskladnenie aj frekvenciu jej vývozu. Výška poplatku sa následne bude odvíjať od toho, či ju naplnia jeden alebo dvakrát mesačne," priblížil Fiabáne.



Pripomenul, že konečné pravidlá týkajúce sa zavedenia množstvového zberu odpadu budú zrejmé až po rokovaní poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 24. septembra. Ešte predtým sa zástupcovia mesta stretnú s občanmi v dotknutých lokalitách, v ktorých im nový systém odpadového hospodárstva predstavia.