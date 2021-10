Žilina chce vybudovať cykloprístrešky pri troch základných školách

Žilina 26. októbra (TASR) – Mesto Žilina chce vybudovať pri troch základných školách (ZŠ) na sídliskách Vlčince, Solinky a Hájik uzamykateľné cykloprístrešky. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) schválili v pondelok (25. 10.) poslanci na rokovaní žilinského mestského zastupiteľstva (MsZ) prostredníctvom videokonferencie.



Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka sú celkové oprávnené výdavky projektu na vybudovanie cykloprístreškov vo výške 258.335 eur. "Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 245.418 eur (85 percent Európska únia a desať percent štátny rozpočet SR). Povinné spolufinancovanie mestom vo výške päť percent predstavuje sumu 12.916 eur," uviedol.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne doplnil, že ide o prístrešky pri ZŠ na Karpatskej ulici, Gaštanovej ulici a Námestí mladosti. "Sú moderné, uzamykateľné a zastrešené. Plnia kompletne všetky požiadavky na uloženie bicyklov a kolobežiek žiakov alebo návštevníkov. Je to projekt, ktorý umožní žiakom prísť do školy aj inak ako mestskou hromadnou dopravou alebo autom," povedal.



Bezpečnostný zámok cykloprístrešku sa dá podľa hovorcu mesta prispôsobiť na ovládanie prostredníctvom čipového systému školy. "V prístrešku je inštalovaný kamerový systém a počítadlo bicyklov so zobrazovacou tabuľou. Kapacita jedného prístrešku je 32 bicyklov, pod strešným previsom je možné zaparkovať 17 kolobežiek. V závislosti od umiestnenia prístreškov je možné inštalovať ďalšie stojany na kolobežky," dodal Miškovčík.