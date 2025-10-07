< sekcia Regióny
Žilina chce využiť eurofondy na projekt podpory moderných technológií
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a príslušné spolufinancovanie schválili mestskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní.
Autor TASR
Žilina 7. októbra (TASR) - Žilinská radnica chce v blízkej budúcnosti využiť eurofondové prostriedky na päťmiliónový projekt podpory moderných technológií. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a príslušné spolufinancovanie schválili mestskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Projekt bude rozdelený do troch etáp, pričom s realizáciou chce samospráva začať už v januári budúceho roka. „Na stožiaroch verejného osvetlenia a mestských budovách budú rozmiestnené kamery a optické senzory na sledovanie bezpečnosti a dopravnej situácie. Pribudnú aj inteligentné senzory na monitorovanie vlhkosti pôdy, meteostanice, snímače vodnej hladiny aj záplavové senzory,“ priblížila Ondrášová s tým, že samospráva chce takisto sledovať kvalitu ovzdušia, hluk či intenzitu dopravy v meste a jeho rôznych častiach.
Počas ďalších etáp sa bude pracovať na informačnom systéme, ktorý výrazne uľahčí riadenie mesta a zároveň prinesie pre občanov praktické výhody. „Pôjde o nástroj na zber a vyhodnocovanie údajov zo senzorov a ich následné poskytovanie mestským službám. V praxi sa tak napríklad uľahčí komunikácia medzi úradom a občanmi, čím sa skráti aj čas vybavovania žiadostí,“ uviedla Ondrášová.
Doplnila, že na základe analýz hustoty dopravy systém pomôže optimalizovať dopravné značenie v spolupráci s políciou. Mesto bude zároveň môcť sledovať obsadenosť parkovacích miest, ale aj vyhodnocovať, kde je potrebné z dôvodu vysokej koncentrácie prachu vysadiť viac zelene.
