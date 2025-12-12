Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilina chce využiť eurofondy na rozšírenie systému zdieľaných bicyklov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Projekt počíta s nákupom 30 štandardných zdieľaných bicyklov a 70 kusov elektrických bicyklov a rovnakého počtu náhradných batérií.

Autor TASR
Žilina 12. decembra (TASR) - Žilinská radnica chce využiť eurofondové prostriedky na rozšírenie bikesharingu o 100 nových zdieľaných bicyklov. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok schválili mestskí poslanci na svojom tohtotýždňovom rokovaní.

Radnica sa chce s projektom nákupu bicyklov zapojiť do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zameranej na podporu nemotorovej dopravy a cyklodopravy, pričom financie bude čerpať z prostriedkov vyčlenených pre Integrovanú územnú stratégiu Žilinského samosprávneho kraja. Celková výška oprávnených výdavkov projektu dosahuje 332.770 eur.

Projekt počíta s nákupom 30 štandardných zdieľaných bicyklov a 70 kusov elektrických bicyklov a rovnakého počtu náhradných batérií. „Náhradné batérie slúžia na zabezpečenie fungovania elektrobicykla v dobe, keď sa jeho primárna batéria vybije. Aby bol počas doby jej nabíjania bicykel schopný fungovania, bude mať každý z nich náhradnú batériu,“ priblížila radnica.

Doplnila, že vzhľadom na vysokú predpokladanú mieru využiteľnosti elektrobicyklov je potrebné zakúpiť aj dostatočný počet nabíjacích staníc. Tie budú uložené u prevádzkovateľa systému, ktorý bude mať na starosti pravidelnú výmenu vybitých batérií za nabité priamo v teréne, ako aj nabíjanie samotných batérií vo svojej prevádzke.
