< sekcia Regióny
Žilina chce využiť eurofondy na zatraktívnenie Mestského divadla
Zámerom mesta a vedenia divadla je využiť nedostatočne využívané skladové a klubové interiérové priestory na streche budovy.
Autor TASR
Žilina 17. októbra (TASR) - Žilinská radnica chce v blízkej dobe využiť eurofondové prostriedky na poldruhamiliónový projekt zatraktívnenia Mestského divadla. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a príslušné spolufinancovanie schválili mestskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Zámerom mesta a vedenia divadla je využiť nedostatočne využívané skladové a klubové interiérové priestory na streche budovy. „Na streche divadelnej budovy a v doteraz málo využívaných priestoroch vzniknú nové moderné kultúrne priestory, ktoré sa stanú atraktívnym miestom nielen pre návštevníkov. Strešná terasa sa bude nachádzať priamo nad Námestím Andreja Hlinku, v úrovni striech historického centra a v blízkosti ikonických dominánt - Burianovej veže a Kostola Najsvätejšej Trojice,“ priblížil primátor mesta Peter Fiabáne.
Doplnil, že nielen estetickým prvkom bude vegetačná strecha s funkčnou zeleňou a vyvýšenými záhonmi stromov. „Plocha bude zároveň zadržiavať dažďovú vodu, ktorá sa využije na zavlažovanie a pomôže ochladzovať okolie. Okrem vyhliadok si tu budú môcť návštevníci oddýchnuť v kaviarni,“ dodal Fiabáne.
Keďže divadlo nie je plne bezbariérové, projekt má ambíciu zlepšiť aj túto stránku. Pribudne nový výťah zo zadnej časti budovy s prístupom z dvora a aj toalety sa zrekonštruujú tak, aby boli dostupné všetkým návštevníkom. Celkové výdavky projektu sú vo výške približne 1,55 milióna eur.
Zámerom mesta a vedenia divadla je využiť nedostatočne využívané skladové a klubové interiérové priestory na streche budovy. „Na streche divadelnej budovy a v doteraz málo využívaných priestoroch vzniknú nové moderné kultúrne priestory, ktoré sa stanú atraktívnym miestom nielen pre návštevníkov. Strešná terasa sa bude nachádzať priamo nad Námestím Andreja Hlinku, v úrovni striech historického centra a v blízkosti ikonických dominánt - Burianovej veže a Kostola Najsvätejšej Trojice,“ priblížil primátor mesta Peter Fiabáne.
Doplnil, že nielen estetickým prvkom bude vegetačná strecha s funkčnou zeleňou a vyvýšenými záhonmi stromov. „Plocha bude zároveň zadržiavať dažďovú vodu, ktorá sa využije na zavlažovanie a pomôže ochladzovať okolie. Okrem vyhliadok si tu budú môcť návštevníci oddýchnuť v kaviarni,“ dodal Fiabáne.
Keďže divadlo nie je plne bezbariérové, projekt má ambíciu zlepšiť aj túto stránku. Pribudne nový výťah zo zadnej časti budovy s prístupom z dvora a aj toalety sa zrekonštruujú tak, aby boli dostupné všetkým návštevníkom. Celkové výdavky projektu sú vo výške približne 1,55 milióna eur.