Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. máj 2026Meniny má Monika
< sekcia Regióny

Žilina chce znížiť energetickú náročnosť budov ZŠ s MŠ Dolná Trnovská

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Predmetom projektu je zateplenie obvodového aj strešného plášťa oboch objektov základnej školy a výmena niektorých pôvodných výplní otvorov.

Autor TASR
Žilina 7. mája (TASR) - Žilinská samospráva sa zapojí do výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energií vo verejných budovách. Mestskí poslanci na minulotýždňovom rokovaní zastupiteľstva odsúhlasili predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre projekt v Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Dolná Trnovská.

Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti a vylepšenie tepelno-technického stavu stavby. „Predmetom projektu je zateplenie obvodového aj strešného plášťa oboch objektov základnej školy a výmena niektorých pôvodných výplní otvorov. V rámci rekonštrukčných prác je riešená aj spojovacia chodba medzi uvedenými objektmi,“ priblížila vedúca oddelenia projektov EÚ Mestského úradu v Žiline Ivana Stillerová.

Doplnila, že celkové výdavky projektu sú vo výške 755.000 eur, pričom NFP predstavuje sumu 641.750 eur. „Začatie rekonštrukčných prác závisí od termínu schválenia žiadosti o NFP a termínu ukončenia procesu kontroly verejného obstarávania,“ dodala Stillerová s tým, že obmedzenie prevádzky školy sa počas rekonštrukčných prác nepredpokladá.
.

Neprehliadnite

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje

KOMENTÁR J. ŠMIHULU: Kabinet Friedricha Merza vládne jeden rok

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak