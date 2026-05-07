< sekcia Regióny
Žilina chce znížiť energetickú náročnosť budov ZŠ s MŠ Dolná Trnovská
Predmetom projektu je zateplenie obvodového aj strešného plášťa oboch objektov základnej školy a výmena niektorých pôvodných výplní otvorov.
Autor TASR
Žilina 7. mája (TASR) - Žilinská samospráva sa zapojí do výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energií vo verejných budovách. Mestskí poslanci na minulotýždňovom rokovaní zastupiteľstva odsúhlasili predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre projekt v Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Dolná Trnovská.
Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti a vylepšenie tepelno-technického stavu stavby. „Predmetom projektu je zateplenie obvodového aj strešného plášťa oboch objektov základnej školy a výmena niektorých pôvodných výplní otvorov. V rámci rekonštrukčných prác je riešená aj spojovacia chodba medzi uvedenými objektmi,“ priblížila vedúca oddelenia projektov EÚ Mestského úradu v Žiline Ivana Stillerová.
Doplnila, že celkové výdavky projektu sú vo výške 755.000 eur, pričom NFP predstavuje sumu 641.750 eur. „Začatie rekonštrukčných prác závisí od termínu schválenia žiadosti o NFP a termínu ukončenia procesu kontroly verejného obstarávania,“ dodala Stillerová s tým, že obmedzenie prevádzky školy sa počas rekonštrukčných prác nepredpokladá.
Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti a vylepšenie tepelno-technického stavu stavby. „Predmetom projektu je zateplenie obvodového aj strešného plášťa oboch objektov základnej školy a výmena niektorých pôvodných výplní otvorov. V rámci rekonštrukčných prác je riešená aj spojovacia chodba medzi uvedenými objektmi,“ priblížila vedúca oddelenia projektov EÚ Mestského úradu v Žiline Ivana Stillerová.
Doplnila, že celkové výdavky projektu sú vo výške 755.000 eur, pričom NFP predstavuje sumu 641.750 eur. „Začatie rekonštrukčných prác závisí od termínu schválenia žiadosti o NFP a termínu ukončenia procesu kontroly verejného obstarávania,“ dodala Stillerová s tým, že obmedzenie prevádzky školy sa počas rekonštrukčných prác nepredpokladá.