Žilina chce zrekonštruovať a sprístupniť historickú budovu Ciachovne

Žilina 27. júla (TASR) - Žilinská samospráva plánuje zrekonštruovať a sprístupniť verejnosti historickú budovu Ciachovne. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Holienčíkovej by v nej malo vzniknúť zážitkové centrum aj multifunkčná sála.



Pripomenula, že kúpu Ciachovne od Žilinského samosprávneho kraja za jedno euro schválilo mestské zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí. "Národná kultúrna pamiatka stojí medzi Ulicou republiky a Milana Rastislava Štefánika. Budova v minulosti patrila elektrárňam a slúžila na ciachovanie prístrojov. Súčasťou pôvodne secesnej technickej budovy sú zaujímavé administratívne priestory z 30. rokov. Stav pamiatky je dlhodobo nevyhovujúci a z pohľadu záchrany je jej oprava nevyhnutná," priblížila.



"V budove vidíme veľký potenciál a bola by škoda, ak by pamiatka takého rozmeru ďalej chátrala. Naším zámerom je stavbu zrekonštruovať do podoby, ktorá pomôže tvoriť technickú budúcnosť mesta. V bývalej Ciachovni by sme chceli vybudovať zážitkové centrum i multifunkčnú sálu," podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Ochotu spolupracovať deklarovala podľa prvého viceprimátora Žiliny Jána Ničíka Žilinská univerzita v Žiline a záujem pomôcť majú tiež veľké priemyselné podniky. "Obnova Ciachovne, ktorá je svojím vzhľadom a zachovanými prvkami naozaj výnimočná, dá mestu výraznú pridanú hodnotu. Takýto priestor v Žiline chýba," doplnil.



Samospráva by chcela v budove vytvoriť aj menšiu multifunkčnú sálu. "Slúžila by na potreby kultúrnej obce, na organizovanie koncertov, konferencií či výstav, ktoré by boli spojené s aktivitami Považskej galérie umenia v Žiline. Zámerom mesta je obnovu financovať z európskych grantov i vlastných zdrojov," dodala Holienčíková.