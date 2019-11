Žilina chce zvýšiť poplatok za komunálny odpad o 0,54 eura mesačne

Žilina 5. novembra (TASR) – Poplatok za komunálny odpad v Žiline by sa mal v roku 2020 zvýšiť mesačne o 0,54 eura a ročne by predstavoval sumu 27,60 eura. O zvýšení poplatku budú rozhodovať poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline na rokovaní 2. decembra. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že v aktuálnom ročnom poplatku 21,17 eura za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú zohľadnené napríklad náklady na vývoz, uloženie zmesového komunálneho odpadu, na nádobu na zmesový komunálny odpad a na vývoz. "Osobitnou kapitolou sú uloženie obsahu odpadkových nádob na triedené zložky odpadu, v ktorých sa nachádza iný odpad, ako tam patrí, ale aj náklady na odstraňovanie čiernych skládok odpadu," uviedol hovorca mesta Žilina.



"Novelizovaná legislatíva zvýšila budúcoročný príspevok mesta Žilina do Environmentálneho fondu v porovnaní s aktuálnym rokom zhruba o 70 %. Predložený návrh poplatku za komunálne odpady pre obyvateľov Žiliny pritom ráta s úpravou len na úrovni približne 30 %," podotkol Miškovčík.



Zmesový komunálny odpad podľa neho mnoho rokov končil prevažne na skládkach a náklady boli stabilné. "Cena za skládkovanie komunálneho odpadu je zložená z poplatku za uloženie na skládku a poplatku, ktorý sa odvádza do Environmentálneho fondu. Kým v roku 2018 bol príspevok do envirofondu za mesto Žilina stanovený zhruba na päť eur za tonu odpadu, vplyvom prijatej legislatívy sa v tomto roku zvýšil na sedem eur, v roku 2020 na 12 eur a v nasledujúcich rokoch na 18 eur za tonu odpadu. V závislosti od toho, ako obce a mestá dokážu triediť. V úrovni triedenia komunálneho odpadu je pritom žilinská samospráva na približne 41 %," vysvetlil hovorca mesta Žilina.



Mesto podľa neho plánuje v budúcom roku investovať približne 50.000 eur do otvorenia dvoch nových zberných dvorov. "Okrem nich chce asi za 100.000 eur vymeniť malé odpadové nádoby, ktoré sú najmä v centre mesta a na verejných priestranstvách v zlom stave. Na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu by chcela samospráva využiť ďalších 100.000 eur," dodal Miškovčík.



Náklady na odpadové hospodárstvo v Žiline by mali v budúcom roku predstavovať sumu 3,655 milióna eur. "Z nich plánuje samospráva využiť 1,7 milióna eur na zber a vývoz komunálneho odpadu fyzických osôb, 850.000 eur na zber a vývoz komunálneho odpadu právnických osôb. Uloženie odpadu bude stáť 280.000 eur, teda o 120.000 eur viac ako tento rok. Približne 410.000 eur by chcelo mesto použiť na jarné, letné a jesenné čistenie, novinkou bude zber zeleného odpadu zo záhrad a podobne. Náklady na celkom štyri zberné dvory by mali byť 150.000 eur a umývanie kontajnerov bude stáť 25.000 eur," doplnil hovorca mesta Žilina.



"Pristupovať zodpovedne k triedeniu odpadu v domácnostiach je cesta, ktorá je z hľadiska budúcnosti jednak najekonomickejšia, ale aj šetrná k životnému prostrediu. Sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu sa podľa dnes platnej legislatívy totiž tvoria najmä podľa percentuálnej úrovne triedenia komunálneho odpadu v obciach a mestách," zdôraznil primátor Žiliny Peter Fiabáne.